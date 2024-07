Alessia Pascarella sta continuando a rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram e a realizzare dirette su TikTok in cui interagisce con i suoi numerosi sostenitori. Terminato Temptation Island, infatti, la donna è riuscita ad ottenere grandi consensi per il modo in cui si è comportata e la decisione presa di non perdonare Lino Giuliano. A distanza di un po’ di tempo dalla fine del reality show, però, la donna ha svelato di essere pentita di alcune cose. Ecco cosa ha detto.

Ecco di che cosa è pentita Alessia Pascarella dopo Temptation Island

Nel corso di un botta e risposta con i fan, Alessia ha raccontato ai fan alcuni dettagli sul suo carattere, sul suo modo di essere e di pensare. A tal proposito, la donna ha ammesso di reputarsi una persona estremamente istintiva. Specie quando le capita di vedere cose che non le piacciono, parte in quarta e magari in un secondo momento se ne pente. Questo è un po’ quello che le è accaduto anche a Temptation Island.

Alessia, infatti, ha ammesso che, riguardandosi da casa, si è pentita di alcune cose fatte. Proprio a causa della sua eccessiva istintività, infatti, in certe occasioni ha fatto o detto cose che, con il senno di poi, non rifarebbe o direbbe. Purtroppo, però, indietro non si può più tornare, quindi, tutto sommato, è fiera della donna che è e del suo carattere.

Ecco che farebbe se Lino Giuliano tornasse da lei

Tra le varie domande a cui ha risposto, poi, Alessia ha replicato anche a chi le ha chiesto come reagirebbe se Lino decidesse di tornare con lei. Ebbene, a tal proposito, la Pascarella ha ammesso che continuerebbe a rimanere fedele alla sua decisione e non sistemerebbe le cose con il suo ex. Ad oggi, infatti, ha anche rivelato di non sentire più la sua mancanza. Certamente il sentimento ci metterà un po’ a svanire del tutto, in quanto comunque i due hanno condiviso quattro anni di vita insieme. Ad ogni modo, pare che la donna sia sulla buona strada.

In merito alla diatriba con Maika Randazzo, Alessia ha ammesso di non dare importanza a tutto quello che la donna sta dicendo di lei sui social. Così come la Pascarella, infatti, anche la Randazzo sta rispondendo a tantissime domande dei fan e, naturalmente, molte di esse sono rivolte proprio ad Alessia. Maika non ha una buona considerazione dell’ex di Lino, malgrado questo, però, comprende il suo comportamento in quanto agisce da donna ferita.