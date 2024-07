Ieri sera, fino a questa notta, Alessia Pascarella e Maika Randazzo hanno aperto la box di domande su Instagram in cui hanno risposto a diverse curiosità dei loro fan. Naturalmente le domande più gettonate sono state quelle inerenti il loro percorso a Temptation Island e in merio al pensiero che ciascuna donna ha dell’altra. Ebbene, ciò che ne è venuto fuori è davvero esilarante.

Le stoccate di Alessia Pascarella contro Maika dopo Temptation Island: ecco che ha detto

Alessia e Maika si sono lanciate stoccate al vetriolo in queste ore. La prima a parlare con i fan è stata la Pascarella. La ragazza ha, dapprima fatto una diretta su TikTok in cui ha comunicato in maniera istantanea con i suoi follower. In tale occasione ha svelato di non credere molto alla sincerità dei sentimenti tra Lino Giuliano e l’ex tentatrice Maika. Su quest’ultima, poi, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, altrimenti si sarebbe scatenato il putiferio. Inoltre, Alessia ci ha anche tenuto a precisare di averle affibbiato il nomignolo di “Totò con il caschetto” solamente perché ha il mento molto pronunciato, ma non ritiene affatto che sia una brutta ragazza,

Nel corso del colloquio con i fan, poi, Alessia ha svelato anche dei retroscena su suo figlio. La giovane ha un ragazzino di 8 anni avuto da una precedente relazione. A tal proposito ha detto che il piccolo sia rimasto molto male dopo aver visto la prima puntata di Temptation Island in quanto ha notato che la sua mamma stesse piangendo. Da quel momento in poi, non ha più guardato nessuna puntata. Alessia, poi, ha attaccato anche Lino, che in questo periodo ha attaccato Martina De Ioannon accusandola di aver fatto le stesse cose sue, tuttavia, nel suo caso, Alessia la difende. Ebbene, a tal proposito, la donna ha chiarito che sono due situazioni differenti. Lino ha fatto il ping-pong tra l’una e l’altra, mentre Martina ha ammesso di non amare più Raul e lo ha lasciato. Infine, poi, la giovane ha chiarito che lei e Lino non torneranno mai e poi mai insieme.

Tornando a Maika, poi, Alessia ha continuato ad attaccare la giovane anche su Instagram. Nella box di domande aperta con i fan, infatti, la napoletana ha detto che la tentatrice abbia adempiuto perfettamente al suo “compito”. Nello specifico, ha accettato di andare a letto con una persona che ha conosciuto mentre era fidanzata e le ha dato della poco di buono davanti tutta Italia. In virtù di questo, Alessia non potrà mai avere un’opinione favorevole nei riguardi di Maika.

La replica di Maika Randazzo e la verità sul rapporto con Lino Giuliano

Nel frattempo, poco dopo, anche la Randazzo ha aperto la box di domande su Instagram e anche lei non ha esitato a lanciare stoccate contro Alessia. In particolar modo, la giovane ha premesso di comprendere il rancore dell’altra ragazza in quanto parla da donna ferita. In ogni caso, non ha una buona considerazione di lei. Alessia non le piace, anche perché sta esagerando con le frecciatine social contro di lei, a differenza sua che non sta replicando affatto. Maika, poi, ha ammesso di non vedere l’ora che questo polverone di dissolva e che ognuno torni alla propria vita normalmente. Alessia, dal canto suo, ha ulteriormente replicato a queste parole ed ha ammesso che quando la persona è zero l’offesa è nulla, pertanto, non ha intenzione di dire altro, almeno per il momento.

Maika ha fatto anche delle confessioni in merito al rapporto che ha con Lino Giuliano, su cui è intervenuto anche il ragazzo. Innanzitutto la giovane ha svelato di non stare con lui solo per visibilità e soldi poiché, per fortuna, nella vita non ha mai avuto bisogno di fare questo. In merito al loro rapporto, i due hanno legato molto ed hanno deciso di conoscersi pian piano vivendo questo momento con leggerezza e serenità. Tra le altre domande degne di nota a cui ha replicato Maika, poi, ce n’è stata una che ha riguardato Temptation Island. Un utente le ha chiesto se nel programma ci fosse qualcosa di recitato e l’ex tentatrice ha risposto in maniera negativa ammettendo che, in realtà, fosse tutto estremamente vero e reale.