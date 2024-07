Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 30 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 30 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è un momento propizio per pianificare progetti ambiziosi. La forza interiore che stai sperimentando in questo periodo è un ottimo segnale, ma fai attenzione sempre alla gestione delle tue finanze. I pianeti che ti guidano in questo momento – Marte, Giove e il Sole – sembrano favorirti non solo nel successo professionale, ma anche nelle relazioni con gli altri.

Oroscopo del Toro

Toro, ho l’auspicio più sincero che agosto rappresenti quel periodo di riequilibrio su vari fronti: legale, finanziario e lavorativo. Potrebbe suonare atipico, dato che solitamente questo mese viene associato al relax e alle vacanze, ma per molti ritornerà ad essere un momento di energia e movimento. E per quanto riguarda l’amore, beh, tornerà a salire sul palcoscenico principale della vostra vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, si avverte un forte desiderio di mandare al vento il passato e di intraprendere nuove avventure. Già da ora, Giove e Marte sono dalla vostra parte. Vi informo in anticipo che, mentre scrivo il mio libro per l’estate 2025, vedo che Urano avrà un forte impatto sul vostro segno nell’anno venturo. Dunque, aspettatevi importanti cambiamenti positivi. Soprattutto, una grande passione per rinnovare radicalmente la vostra esistenza, cambiando anche i vostri gruppi di appartenenza e ruoli. Seguiremo insieme questo sviluppo.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, agosto segna un periodo di particolare rilievo per voi. Questo mese vi sprona a rimettervi in gioco sia in amore che nel settore lavorativo. Vi suggerisco, per dare una svolta positiva, di pianificare una vacanza o di dedicarvi a qualcosa che vi porti gioia e soddisfazione.

Oroscopo del Leone

Leone, con Venere a favorire il tuo segno, la realizzazione di un progetto importante è decisamente a portata di mano. Puoi anche risolvere quelle vecchie questioni che sono rimaste in sospeso da tempo. Se qualcuno ti ha risposto in maniera evasiva o ha rifiutato le tue proposte, non dare per scontato un disinteresse totale.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, apprestati a ricevere le amorevoli vibrazioni di Venere che, tra pochissimi giorni, passerà nel tuo segno. Questo renderà l’ambito affettivo particolarmente florido e fortunato. Alcuni di voi potrebbero avvertire il desiderio di riallacciare i legami con la famiglia e dedicare più tempo ai propri affetti, trascurati forse a causa del troppo impegno lavorativo. Per contro, sarà necessario fare molta attenzione all’aspetto professionale. Potrebbero emergere dispute, problematiche legali o contrattuali che richiedono un profondo riesame. Procedi con prudenza e saggezza, cara Vergine.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, potreste considerare che uno smidollato auto – riflessione non sarebbe affatto male. Avete dedicato molto del vostro tempo agli altri e molto poco al benessere personale. Ora, è giunto indubbiamente il momento di ripensare il vostro percorso. Anche coloro che hanno attraversato un periodo critico sembrano decisi a liberarsi di alcune vecchie abitudini ormai obsolete.

Oroscopo dello Scorpione

Per l’astro del Scorpione, ci sono vibranti movimenti positivi. Luminosa Venere presto ritornerà in azione. Mentre il mese di luglio è stato relativamente tranquillo per questioni di cuore, agosto darà vita a emotività ed ardore. Preparatevi, ci saranno novità sull’orizzonte.

Oroscopo del Sagittario

Caro Sagittario, non tutte le attività che stai svolgendo al momento raggiungeranno un esito positivo, inoltre, mi sembra di percepire che tu stia già sognando in grande per l’arrivo dell’autunno. Ti consiglierei di procedere con prudenza, specialmente nelle prossime 48 ore, evitando di correre rischi inutili.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno è sempre alla costante ricerca dell’ambizione e non si concede riposo. È un individuo che aspira a raggiungere il successo nell’ambito lavorativo e nella società. Ma un consiglio: non lasciarti alle spalle l’amore; il sentimento più prezioso non dimenticherà sicuramente la tua presenza. Guardando i presagi stellari di Agosto, potrei dire che sono favorevoli sia per chi ha già un partner, sia per chi è ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione al segno dell’Acquario! Dopo un periodo di attesa, la pianeta Venere finalmente cambia direzione diventando favorevole. Questo porterà un respiro di sollievo e una rinascita dal punto di vista affettivo e sociale. In particolare, le relazioni consolidate potranno trarne grande beneficio. Chi ha tanti impegni non deve però dimenticare di dedicarsi un po’ di tempo: il lavoro è molto, ma l’importanza di momenti di svago non va sottovalutata. Dunque pianificate qualcosa di piacevole, cogliete l’occasione per viaggi o avventure che fanno battere il cuore. Emozioni in vista!

Oroscopo dei Pesci

Pesci, questo mese di agosto sembra essere un periodo di instabilità, che serve in qualche modo come un preludio ad un imminente Autunno ricco di significativi avvenimenti. Pertanto, è consigliabile evitare di esagerare e, soprattutto, prendersi un momento per riconoscere chi sono le figure che realmente contano nella vostra vita.

