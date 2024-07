Una volta chiusi i battenti di Temptation Island, i vari concorrenti stanno pian piano tornando sui social e stanno facendo i conti con l’opinione pubblica. Alcuni protagonisti stanno ricevendo un’accoglienza strepitosa, colma di affetto e di ammirazione. Per altri, invece, la situazione è decisamente differente. Tra gli esponenti del primo gruppo c’è, sicuramente, Raul Dumitras. Il ragazzo, infatti, sta facendo incetta di follower sui social, ma non solo. Per lui presto potrebbero aprirsi le porte di un altro reality show. Ecco cosa è emerso.

Ecco quanti follower ha guadagnato Raul Dumitras dopo Temptation Island

Tra i concorrenti di Temptation Island che stanno riscuotendo maggiori consensi sui social c’è Raul Dumitras. Il modo in cui si è comportato il giovane nel programma è stato apprezzato da molti, contrariamente a quanto, invece, sta accadendo alla sua ex Martina De Ioannon. Quest’ultima, infatti, sta ricevendo pesanti critiche e insulti, al punto che ha reso anche privato il suo account di Instagram.

Ad ogni modo, esperienza del tutto diversa sta avendo Raul. Quest’ultimo, in men che non si dica, ha visto il suo profilo IG crescere in maniera esponenziale. Da quando aveva solamente qualche migliaia di follower, infatti, adesso vanta oltre 400 mila utenti che lo seguono, ma il numero sta crescendo di ora in ora. Anche il suo primo video pubblicato su Tik-Tok è riuscito ad ottenere più di 600 mila like. Insomma, si tratta di numeri decisamente elevati per un ragazzo che, fino a qualche settimana fa, era totalmente sconosciuto nel mondo dello spettacolo.

Novità sui provini per il Grande Fratello

Tutto questo successo di Raul, però, sta facendo storcere il naso a qualcuno. Secondo alcuni telespettatori di Temptation Island, infatti, anche lui ha assunto dei comportamenti sbagliati all’interno del reality show, certamente non ai livelli della sua fidanzata, tuttavia, non dovrebbe essere così osannato il suo modo di fare.

In queste ore, poi, è spuntata anche un’altra indiscrezione che riguarda Raul. Il ragazzo, infatti, pare che a breve dovrà sostenere il suo primo provino per la prossima edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha puntato alcuni ex volti del reality show incentrato sulle tentazioni e tra di loro c’è anche Raul, ma non solo. Anche Martina pare che sarà provinata. Amedeo Venza, però, ha specificato che i due non si sarebbero parlati, pertanto, parteciperebbero alle selezioni per conto proprio e potrebbero entrare entrambi in casa da single. Insomma, è proprio vero, nel bene o nel male, l’importate è che se ne parli.