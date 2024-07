Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 28 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 28 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sono dell’opinione che stai attraversando un periodo di intensa attività ed effervescenza, tanto da non lasciarti un istante di respiro. D’altro canto, Marte risveglia sì l’ardore, ma innalza anche la tensione. Quindi, ti consiglierei di dare slancio ai tuoi piani e alle tue ambizioni lavorative.

Oroscopo del Toro

Come ami sottolineare, amico Toro, è fondamentale trovare un equilibrio nei conti, potrebbe anche essere necessario riconsiderare certi aspetti organizzativi se sei in affari con altri soggetti. Sicuramente, ci sarà bisogno di un confronto per delineare la direzione da prendere e le future azioni. In questo periodo potrebbero emergere delle discrepanze nei rapporti con Leone e Scorpione, che siano d’amore o di amicizia.

Oroscopo dei Gemelli

Come Paolo Fox, direi: Gemelli, prenditi un momento per risolvere ciò che incontra resistenza nella tua vita. Non solo ti garantisce un respiro di libertà, ma ti concede anche lo spazio necessario per dedicarti alla ricreazione. Non dimentichiamo, dopotutto, la tua natura briosa, che aspira al divertimento e tende ad allontanarsi da chi è perennemente di cattivo umore.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, i prossimi tempi saranno caratterizzati da un rinnovato interesse per le emozioni profonde. Potreste anche beneficiare di una maggiore considerazione da parte di coloro che nei prossimi giorni vi incaricheranno di un compito. L’amore, inoltre, registrerà un significativo incremento.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone risulta essere in una posizione di prestigio al momento. Nel periodo attuale, LUomo Leone intende prendere decisioni vitali per il suo avvenire. Ti esorto a non essere indietrostante. Al momento in cui una proposta ti verrà fatta, sfrutta l’influenza benefica di Venere per i tuoi rapporti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la domenica si presenta come un momento di risanamento. Non dimenticare che il mese di agosto rappresenterà un periodo di riconciliazioni e reincendiarne vecchi amori. Vorrei portare alla tua attenzione che se le uscite economiche sono state eccessive, che si tratti di spese per i tuoi figli, una ristrutturazione o un cambiamento qualunque, è ora che tu trovi un equilibrio per le tue finanze.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, Marte sta avendo un aspetto favorevole mentre Giove risulta intrigante. Si nota come tu stia mettendo ogni sforzo per procedere, tuttavia sembra esserci gente intorno a te che cerca di dettare la tua condotta. Questo non è più tollerato, quando in passato lo hai accettato conscio che è il tuo diritto vivere come preferisci. Adesso, è il momento per dire basta!

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’atmosfera recente non ha realmente incoraggiato un po’ di tranquillità. Non sto insinuando che tutti i rapporti di coppia siano stati attraversati da litigi. Tuttavia, questa Venere poco favorevole e l’insolita Luna di oggi non sembrano essere l’ideale per rimanere svegli fino a notte inoltrata per affrontare eventuali problemi. Di sicuro, in ambito familiare, sono emersi alcuni interrogativi, magari legati a qualcuno che ha richiesto il tuo sostegno. Un certain palpabile nervosismo sembra aleggiare nell’aria.

Oroscopo del Sagittario

Sei un valoroso Sagittario, sempre in cerca di nuove sfide da affrontare, da superare. Tuttavia, gli ultimi eventi ti hanno richiesto di accettare le circostanze. Nonostante ciò, mantieni il tuo coraggio e la tua forza interiore. Comprendi, tuttavia, che alcune battaglie possono essere più ardue di altre, in particolare quelle sentimentali. Non è il momento per audaci tentativi nel campo amoroso.

Oroscopo del Capricorno

In qualità di Paolo Fox, vi dico cari amici del Capricorno, che il lavoro è sempre al primo posto per voi. Prediligete la qualità alla quantità quando si tratta di parole, non sopportate gli individui volubili. Durante il mese di agosto, le coppie affiatate potrebbero dover intensificare la comunicazione. La mia speranza è che qualcuno possa ritrovare un amore perduto, o perdonare un compagno che ha mostrato poca attenzione. Inoltre, sono previsti nuovi arricchimenti sul vostro cammino.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquari, è evidente che abbiamo affrontato alcune difficoltà, specialmente sul fronte economico. Certamente l’inizio dell’anno, da gennaio a maggio, non è stato un periodo semplice. Per questo motivo, sento il bisogno di esortare coloro che hanno avuto comportamenti spendaccioni. Per quanto riguarda l’amore, in questa fase pare un po’ in stallo, necessita di ritrovare la verve e l’entusiasmo precedentemente perduti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, identifico la tua principale difficoltà nella tua indole delicata che ti fa risultare eccessivamente sensibile, avvertendo pesanti le pressioni quotidiane che ti sembrano insormontabili. È meno arduo concentrarsi sulla navigazione quando non ci sono tempeste, tuttavia, qualora ti trovi ad affrontare turbolenze e tensioni, anche sentimentali, è cruciale trovare la forza di comprendere le ragioni sottostanti. L’universo riconoscerà e ricompenserà la tua moderazione e il tuo sguardo orientato verso il futuro.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.