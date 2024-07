L’edizione di quest’anno di Temptation Island è stata la più vista di sempre. A parlare chiaro sono gli ascolti, che sono stati davvero da record. L’ultima puntata, andata in onda ieri, giovedì 25 luglio, ha totalizzato il 31,8% di share con 3,72 milioni di telespettatori. Si tratta di risultati davvero entusiasmanti che, infatti, hanno lasciato senza parole lo staff. Ecco come hanno commentato il tutto alcuni esponenti della redazione e Filippo Bisciglia.

Ascolti record per Temptation Island: il commento di Filippo Bisciglia

Il viaggio nei sentimenti delle sette coppie in gioco quest’anno a Temptation Island si è concluso. Le storie dei vari protagonisti hanno molto appassionato il pubblico da casa che, infatti, ha seguito il tutto con estrema attenzione e partecipazione. Filippo Bisciglia, così, a conclusione di questa esperienza, ha dichiarato di essere estremamente felice e soddisfatto per i risultati ottenuti. Il conduttore ha pubblicato un post su Instagram in cui ha voluto ringraziare innanzitutto i telespettatori, poiché senza il loro calore e il loro affetto nulla di tutto questo sarebbe possibile. Successivamente, poi, il conduttore ha voluto spendere qualche parola per ringraziare tutto lo staff del programma, che lavora in maniera costante e minuziosa alla realizzazione del reality show.

Inoltre, Bisciglia ci ha tenuto a precisare che l’enorme successo di Temptation Island non si sia verificato solamente in tv, ma anche sui social. Su X (ex Twitter) ad esempio, gli utenti che hanno commentato le varie puntate sono stati primi in tendenza in Italia e nel mondo, ma anche su Facebook e Instagram si sono raggiunti risultati entusiasmanti.

Le parole dello staff del programma e di Raffaella Mennoia: focus sugli ascolti

Altrettanto felice di questo enorme successo è stata Raffaella Mennoia. La caporedattrice dei programmi di Maria De Filippi ha condiviso sul suo account il resoconto degli ascolti dell’ultima puntata di Temptation Island facendo un focus sui dati emersi.

Sul target dai 15 ai 64 anni, infatti, il programma ha totalizzato uno share del 38,63% pari a 3.722.000 spettatori. Lo show ha toccato picchi del 47% di share e 4.365.000 spettatori. Il format è stato seguito soprattutto dai giovanissimi, ovvero quelli appartenenti alla fascia che va dai 15 ai 34 anni, che hanno portato al 50,57% di share, mentre tra i 15 e i 19 anni lo share sale a 64,67%. Insomma, un successo davvero enorme che ha lasciato tutti estremamente soddisfatti.