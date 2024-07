Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 27 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 27 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come Paolo Fox, vorrei dire all’Ariete di cercare di allontanare i pensieri negativi e le preoccupazioni che potrebbero emergere in questo periodo. È fondamentale mantenere un atteggiamento positivo, poiché il tuo cielo astrale indica che le tue decisioni avranno un grande impatto, influenzando anche coloro che sono al tuo fianco. Inoltre, oggi la Luna si presenta in un aspetto favorevole per te, su cui hai tutto il diritto di fare affidamento.

Oroscopo del Toro

Toro, prestale particolare attenzione alle tue finanze. Con Mercurio nel tuo angolo, in una fase di passaggio favorevole, sei in una buona posizione. E non dimentichiamoci della lustra Venere, che sarà straordinaria ad agosto. Invito pertanto tutte quelle persone che hanno attraversato momenti difficili, a cancellare dalle loro menti le esperienze negative. Potrebbero essere sorpresi ad agosto, ritrovando l’armonia con qualcuno che ha realmente messo alla prova la loro pazienza a luglio.

Oroscopo dei Gemelli

Per il segno dei Gemelli, dedicare i pensieri alla sfera lavorativa è fondamentale e può diventare persino piacevole, soprattutto se si tratta di un lavoro che sviluppa la creatività. È chiaro che il Gemelli ama inventare nuovi scenario e aborre la monotonia. È quindi consigliato che sappia gestire con saggezza i propri progetti. Inoltre, sarebbe benefico non farsi appesantire dal ricordo di vecchi disaccordi sentimentali.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del cancro è estremamente sensibile in materia d’amore, tuttavia, esistono dei nativi del Cancro che evitano l’amore. Questo non è assolutamente a causa di una mancanza di romanticismo ma a causa della paura di un potenziale dolore se l’amore finisce male. È un fatto di vita, a volte, una relazione si conclude perché il cuore anela qualcosa di diverso.

Oroscopo del Leone

Nell’attuale contesto astrale, l’attenzione di tutti è puntata sul Leone, soprattutto grazie all’influente presenza di Venere nel suo segno. Da qualche tempo lo ribadisco, e non è escluso che tu possa sorprendere chi ti circonda con un’affermazione inaspettata. Potrzebbe succedere, per esempio, che all’improvviso tutti attendano un tuo determinato comportamento e tu, a sorpresa, decidi di agire al contrario. In tutto ciò, sembra essere predominante il desiderio di novità e l’importanza dell’amore.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, avverto qualche vibrazione di stress intorno a voi. Questo è dovuto a Giove che vi sta spingendo a risolvere alcune questioni in sospeso. Inoltre, devo dire che anche coloro che sono nati sotto il segno della Vergine e in genere non soffrono di problemi finanziari, potrebbero aver avuto ultimamente delle spese maggiori del previsto. Tutto questo però verrà bilanciato dal fatto che Venere nel vostro segno ci parla di sentimenti intensi per il mese di Agosto.

Oroscopo della Bilancia

Ai nati sotto il segno della Bilancia, invito a rivitalizzare il loro benessere fisico, a risvegliare la fortezza interiore, l’ottimismo e la sicurezza. Tanti impegni, tante sfide, vero? Tuttavia, Giove in un aspetto favorevole porta gioia e positività. Percepisco che molti Bilancia al momento desiderano liberarsi di pesi interiori. Capita spesso di compiere azioni che, volendo evitare contrasti, non riflettono i nostri desideri autentici. Mai sottovalutare, invece, l’opportunità di proposte fresche e stimolanti.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, predirei: Luglio, per il segno dello Scorpione, ha svelato diversi aspetti legati all’ambito sentimentale, portando in superficie alcune problematiche. Al contempo, abbiamo notato quelle coppie che, pur amandosi profondamente, non hanno affrontato gravi difficoltà, anche se non si sono viste spesso. In entrambe le situazioni, è necessario riacquistare un po’ della passione che sembra essersi smarrita. Quindi, per voi Scorpioni, Agosto sarà un mese importantissimo in tale ottica.

Oroscopo del Sagittario

Cara amica o amico del Sagittario, purtroppo noto che non sei riuscito a raggiungere l’obbiettivo cui ambivi, ma sii certo che non è certamente tua la colpa. Circostanze esterne, condizioni che non erano le migliori, ti hanno portato a rimandare le tue ambizioni, dicendo: Lo farò domani. Questo progetto verrà posticipato. In amore, ricorda: attenzione alle parole in eccesso.

Oroscopo del Capricorno

Agosto risulterà essere un periodo cruciale per l’ambito sentimentale, Capricorno. Nonostante tu sia solito concentrarti maggiormente sull’aspetto lavorativo, le responsabilità saranno significative nella tua esistenza. Tuttavia, è fondamentale non trascurare l’importanza dell’amore. Potresti avere l’opportunità di lasciarti andare ai sentimenti, incontrare nuove persone o vivere esperienze particolari.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la luna in una posizione propizia sollecita l’intraprendenza. La giornata di sabato si preannuncia più fortunata rispetto a quella domenicale, per cui ogni parole pronunciata oggi avrà un peso maggiore.

Oroscopo dei Pesci

Ariete, è comprensibile se si sta provando una certa ansia per un lavoro o un progetto. Sembra che tu abbia molto da gestire e il tempo sembra scarseggiare. Tuttavia, se stai affrontando dei problemi in una relazione personale, la mia raccomandazione è quella di aprire il tuo cuore. Non nascondere i tuoi sentimenti, piuttosto esprimi ciò che provi per ristabilire l’armonia.

