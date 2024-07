Lino Giuliano e la tentatrice Maika Randazzo si sono visti e frequentati dopo Temptation Island? Queste sono sembrate essere le intenzioni di entrambi dopo la messa in onda del falò di confronto tra il ragazzo e Alessia Pascarella durante la puntata di ieri del programma. In realtà, però, sembrerebbe che le cose abbiano preso una piega del tutto differente.

Cosa avrebbe detto Maika di Lino dopo Temptation Island

I concorrenti di Temptation Island vengono pagati per partecipare al reality show, anche se, stando a quanto rivelato ieri da un’ex partecipante, sembra che le cifre non siano così elevate. Ad ogni modo, è indubbio che la trasmissione sia in grado di donare notevole visibilità ai partecipanti, specie se si rendono protagonisti di eventi degni di nota.

Proprio in virtù di questo, quando un tentatore o una tentatrice si avvicina ad un fidanzato o una fidanzata, sorge spontaneo chiedersi se il tutto avvenga in maniera sincera, o semplicemente per creare delle dinamiche e cercare di rimanere nel villaggio il più a lungo possibile facendosi vedere. Questi dubbi sono sorti soprattutto sulla tentatrice Maika, la quale si è detta propensa a frequentare Lino anche fuori dal programma. Le cose, però, non starebbero in questo modo. L’influencer Alessandro Rosica, infatti, mediante il suo account di Instagram ha rivelato che, in realtà, la tentatrice abbia detto delle cose molto pesanti sul Lino, al punto da ammettere di provare ribrezzo nei suoi confronti.

Maika aspira solo ai soldi e alla televisione?

Stando a quanto emerso da questa recente segnalazione, dunque, sembrerebbe proprio che Maika abbia finto tutto il tempo l’interesse per Lino. Su di lei sono trapelate delle segnalazioni davvero pesanti. Lo scorso sabato, infatti, pare che la giovane abbia rivelato ad alcune conoscenze di non essere mai stata attratta dal fidanzato di Alessia, e di averlo preso in giro solamente per soldi e visibilità.

Pare, infatti, che la ragazza stesse cercando da tempo un modo per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della televisione e, alla fine, ci sarebbe riuscita. Rosica ha reputato il suo comportamento davvero indegno. Almeno nell’ultima fase di permanenza di Lino nel villaggio di Temptation Island si sarebbe potuta distaccare un po’ da lui, invece, fino all’ultimo avrebbe deciso di illuderlo che al di fuori tra di loro ci sarebbe potuto essere qualcosa che, a quanto pare, non c’è mai stato per volere soprattutto di lei.