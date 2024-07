Emanuela Malavisi, ex dama di Uomini e Donne di questa edizione, la quale ha abbandonato la trasmissione insieme a Marco Antonio Alessio, storia purtroppo giunta al termine da alcune settimane, ha pubblicato dei video sui social in cui ha parlato della sua salute. Ieri la donna si è recata da un dermatologo per tenere sotto controllo una situazione che le ha sempre generato molta ansia e che riguarda la sua pelle. Ecco cosa è successo.

Perché Emanuela Malavisi era preoccupata per la sua salute: il racconto

Da quando la sua esperienza a Uomini e Donne si è conclusa, Emanuela Malavisi è molto attiva sui social, dove solitamente condivide quello che fa durante le giornate. Oltre che pubblicare contenuti leggeri legati alle ricette sane che ama preparare, a come trascorre il suo tempo libero ecc. Emanuela ha voluto affrontare anche un tema molto importante che riguarda la prevenzione.

La donna ha svelato di avere molti nevi (o nei che dir si voglia) sulla pelle. Fino a questo momento, però, non si è mai fatta controllare in quanto spaventata per quello che sarebbe potuto essere l’esito. Ieri, però, ha preso coraggio ed ha deciso di affrontare questa visita tanto preoccupante. Ebbene, Emanuela ha spiegato di aver incontrato un dottore estremamente bravo e professionale che l’ha tranquillizzata tanto e le ha dato anche dei consigli su come trattare la sua pelle. Per fortuna, a seguito del controllo non è emerso nulla di serio o anomalo, tuttavia, la donna deve tenere sotto controllo la situazione.

Cosa farà l’ex dama di Uomini e Donne dopo aver superato lo spavento

Nel corso dei video su Instagram, la Malavisi ha spiegato che, a causa di alcuni tatuaggi che ha sul corpo, alcuni nevi sono traumatizzati. Purtroppo l’inchiostro che penetra in essi non fa altro che alterarli e generare dei traumi. Inoltre, rende anche difficoltoso effettuare delle diagnosi in quanto non è possibile verificarne le dimensioni e il colore essendo stati modificati dai tatuaggi.

Proprio in virtù di questo, Emanuela ha voluto condividere con i fan alcuni consigli che ha ricevuto per trattare al meglio la pelle, specie in caso di nevi. Innanzitutto è necessario proteggersi dai raggi solari applicando una protezione 50, cosa che la dama non è soluta fare anche perché ha una carnagione piuttosto scura. In secondo luogo, poi, in caso di tatuaggi, sarebbe opportuno farli circoscrivere dall’inchiostro e non andarci sopra in modo da non alterarli. In terzo luogo, poi, è importante monitorare la situazione costantemente in modo da individuare eventuali anomalie. Tutte cose che d’ora in avanti l’ex dama di Uomini e Donne farà.