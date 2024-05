A pochi giorni dalla fine di Uomini e Donne, è trapelata una triste notizia inerente una coppia nata in questo periodo all’interno della trasmissione. Si tratta di due protagonisti che hanno preso parte al Trono Over e che poco tempo fa avevano preso coraggio e si erano decisi a uscire insieme per viversi la loro storia al di fuori. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel modo sperato. I protagonisti in questione sono Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio.

L’annuncio sulla fine della storia tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio dopo UeD

In queste ore è stata data la notizia della separazione, pare definitiva, tra Emanuela e Marco Antonio, che si sono conosciuti a Uomini e Donne. I due avevano deciso di lasciare il programma qualche mese fa, dopo essere stati fortemente criticati soprattutto dagli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, credevano poco alla veridicità dei loro sentimenti e, a quanto pare, non avevano tutti i torti.

L’annuncio della rottura definitiva tra i due è arrivata dalle Instagram Stories di Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo ha fornito anche dei dettagli in merito a quanto accaduto. Nello specifico, l’influencer ha detto che Emanuela e Marco Antonio abbiano provato a superare la crisi che si sono trovati ad affrontare lo scorso mese, senza però riuscirsi. Purtroppo, gli stessi problemi di sempre si sono ripresentati, al punto da spingerli a prendere una decisione drastica.

I motivi della rottura tra Emanuela e Marco Antonio e lo sfogo di lei

La relazione tra Emanuela e Marco Antonio pare sia finita a causa di alcune incompatibilità caratteriali. I due stavano avendo troppe discussioni, dovute alle diversità caratteriali e anche al rapporto a distanza che hanno dovuto gestire. Inoltre, pare che Emanuela stesse avendo anche dei problemi di natura lavorativa, che sicuramente non le hanno permesso di essere serena e di avere il giusto umore per riappacificarsi con Marco Antonio.

Ad ogni modo, al momento, i diretti interessati non hanno commentato esplicitamente quanto accaduto. Lui è totalmente assente dai social da un po’, mentre lei è più presente. In queste ore, la donna ha pubblicato anche una Instagram Stories piuttosto perentoria in cui ha voluto mandare un messaggio a se stessa. Nel dettaglio, ha scritto che bisogna chiedersi scusa ogni qualvolta ci si accusa di non essere all’altezza di qualcuno o di qualcosa. Per l’ennesima volta, la donna è caduta in questo errore, pertanto, si è scusata con se stessa.