In autunno partirà una nuova edizione di Temptation Island e la redazione è già all’opera per la selezione del cast. Verso metà/fine agosto dovrebbero partire le riprese e a settembre il reality show dovrebbe andare in onda con una nuova e sfavillante edizione. In tanti, dunque, si stanno domandando chi potrebbe partecipare al programma incentrato sulle tentazioni. Tra i protagonisti potrebbero esserci anche delle vecchie conoscenze? Ecco che cosa è emerso in queste ore.

Nel cast della nuova edizione di Temptation Island anche Manuel Maura? La sua risposta

La prossima edizione di Temptation Island potrebbe essere caratterizzata da coppie non famose e anche da qualche volto popolare. Al momento, però, la redazione è abbottonatissima sulla faccenda,, e anche le indiscrezioni che stanno trapelando sono alquanto scarne. Ad ogni modo, in queste ore si sta facendo strada un’ipotesi. Un ex concorrente del reality show, infatti, ha risposto alle domande dei fan raccontando se parteciperà alla prossima edizione dello show in qualità di tentatore. il ragazzo in questione è Manuel Maura.

Ricordiamo che il giovane ha di recente interrotto la storia con Francesca Sorrentino, con la quale partecipò l’anno scorso a Temptation Island. Il ragazzo non ha mani nascosto di avere interesse a continuare a stare nel mondo della televisione, sta di fatto che gli piacerebbe se fosse annoverato tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Ad ogni modo, oltre a questo programma, Manuel potrebbe puntare anche su quello di Filippo Bisciglia. A chi gli ha posto questa domanda, infatti, lui ha risposto dicendo che gli farebbe un po’ strano, tuttavia, mai dire mai nella vita.

Anche un ex di Uomini e Donne fa confessioni su Temptation Island versione autunnale

La porta, dunque, è rimasta aperta, e non resta che attendere per vedere se la redazione gli darà questa opportunità. Inoltre., a rispondere a domande sulla stessa questione è stato anche un noto ex volto di Uomini e Donne, ovvero, Ernesto Russo. Quest’ultimo ha rilasciato una recente intervista a Fralof in cui ha svelato se prenderà parte al reality con la sua nuova fidanzata Marta. Ebbene, stando a quanto emerso, l’ex cavaliere di Uomini e Donne non ha nessuna intenzione di mettersi in gioco. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che la sua compagna sia molto riservata e poco avvezza al mondo della televisione, quindi, gli sembrerebbe una cosa assolutamente fuori luogo.