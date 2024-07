In queste ore sono trapelate le prime anticipazioni in merito alla prossima stagione di Uomini e Donne. Maria De Filippi è alle prese con i casting e, tra non molto tempo, riprenderanno anche le registrazioni. Proprio in merito a questo tema, sono trapelate le date delle prime due possibili riprese, ma non solo. Pare che Ida Platano si troverà dinanzi un bivio e Filippo Bisciglia arriverà in studio. Ecco tutto quello che è emerso.

Cosa succederà a Uomini e Donne: prime due registrazioni e arrivo di Filippo Bisciglia

Cosa c’è da aspettarsi dalla prossima edizione di Uomini e Donne? A quanto pare non mancheranno i colpi di scena. L’influencer Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le prime anticipazioni di quello che dovrebbe accadere. In merito alle date delle prime due registrazioni esse dovrebbero essere previste per il 28 e 29 agosto. In tale occasione, nello studio di UeD dovrebbero arrivare i protagonisti di Temptation Island.

Considerando il grande successo riscosso dal reality show durante l’edizione di quest’anno, dunque, pare che la conduttrice ospiterà nella sua trasmissione le varie coppie, in modo che possano raccontare come siano andate le cose a distanza di qualche mese dalla fine del programma. Insieme a loro, ovviamente, ci sarà anche Filippo Bisciglia, l’indiscusso mattatore del programma.

Presentazione nuovi tronisti e scelta per Ida Platano

Questo, però, non è affatto tutto. Nel corso delle prime due registrazioni di Uomini e Donne, infatti, saranno presentati anche i primi tronisti di questa edizione. Al momento sono tante le indiscrezioni trapelate a riguardo, ma nessuna notizia è stata confermata in maniera definitiva e ufficiale. In ogni caso, a breve ci saranno sicuramente degli aggiornamenti.

Al centro dell’attenzione, poi, ci saranno anche gli esponenti del Trono Over. In queste prime due registrazioni apprenderemo chi tra i protagonisti tornerà in studio per mettersi in gioco e chi, invece, non ci sarà, o perché ha trovato l’amore al di fuori, o perché ha rinunciato a cercare l’anima gemella in un programma televisivo o, ancora, perché non è stato contattato dalla redazione. Infine, dovrebbe tornare anche Ida Platano. La donna dovrebbe trovarsi dinanzi un bivio. La padrona di casa potrebbe chiederle se voglia mettersi nuovamente in gioco per trovare l’amore, forse ancora una volta al Trono Classico. Insomma, i colpi di scena non mancheranno, dunque, non resta che attendere per vedere che succederà.