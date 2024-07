Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 24 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 24 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, stai arrivando a un punto critico dove devi prendere decisioni importanti riguardanti la tua vita personale. Sento il tuo impulso frenetico di raggiungere i tuoi obiettivi. È noto che quando ti dedichi a un progetto con passione, desideri completarlo il prima possibile. Tuttavia, ti suggerisco di rallentare un po’ e prenderti il tuo tempo.

Oroscopo del Toro

Toro, sei pienamente consapevole della mia opinione. Dovresti concentrarti principalmente sulla risoluzione di antiche questioni finanziarie. Non dimentichiamo, inoltre, che essendo del tuo elemento quindi, la terra, il bisogno di stabilità e sicurezza è fondamentale per te. Voglio anticiparti che Agosto potrebbe portare nuovi incontri romantici, il che rappresenta una magnifica notizia per coloro che anelano a riempire la propria anima di affetto.

Oroscopo dei Gemelli

Nel segno dei gemelli transitano adesso un gran numero di pianeti, tra cui spicca Giove, quel corpo celeste che spesso mi senti menzionare come un potente scudo protettivo. Perciò, nonostante possano esserci attacchi esterni, quest’ultimi non riusciranno a destabilizzarti; così, se hai sperimentato un tradimento o una qualche complicazione sentimentale, è il momento di attingere alla tua forza per superarlo e farlo entrare nel passato.

Oroscopo del Cancro

Il Cancro adesso è un segno in forte espansione, con un incremento notevole delle idee brillanti e dell’acume istintivo. Direi che ci sono progetti in ballo, che potrebbero avere la loro prosecuzione anche nel prossimo anno, grazie al passaggio di Giove nel segno. Queste configurazioni astrali sottolineano davvero una fase di crescita.

Oroscopo del Leone

Leone, sei inarrestabile. Il tuo fascino è palpabile e la tua presenza, sia psicologica che fisica, brilla in tutto ciò che intraprendi. Dimostri grande dedizione e convincimento nelle tue azioni. Con Venere ancora presente nel tuo segno, hai l’opportunità di prendere decisioni cruciali in tema d’amore.

Oroscopo della Vergine

La Vergine sta attraversando un periodo di incertezza, specialmente se a giugno ha affrontato dei cambiamenti significativi o delle interruzioni nette. Attualmente, il suo obiettivo dovrebbe essere quello di capire la situazione, o come si suol dire, trovare il bandolo della matassa. La luna in posizione opposta può causare alcuni lievi disagi, ma nulla di preoccupante, visto che queste difficoltà spariranno in poche ore.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, Marte ti offre un ottimo supporto. Se qualcuno ha tentato di limitare la tua libertà, di imprigionarti in una sorta di gabbia invisibile, è il momento di comunicargli che questo vincolo è stato infranto. Ora ti senti liberato e soprattutto, deciso a superare qualunque tipo di sfida ti si presenti davanti, indipendentemente dalla sua natura.

Oroscopo dello Scorpione

Bene, Scorpione, il tuo operato recente si svela apprezzabile grazie ad una distintiva abilità d’azione. Ammette anche il pensiero di prendere altre strade, specialmente se hai subito ingiustizie. Dopotutto, bisogna ricordare che lo Scorpione è generalmente un segno caratterizzato dalla perseveranza e dal quieto proseguire nel suo percorso, almeno finché qualcuno non calpesta le sue “zampe”. In quel frangente, potrebbe decidere di cambiare rotta.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, stai perseguendo un progetto con molto sforzo e talmente tanto impegno che mi domando se il presente Giovino in opposizione non dobbiamo vederlo come un avvertimento che sollecita a fare ciò che sei veramente in grado di realizzare. Riguardo all’amore, la condizione è meno intricata, tuttavia emergono delle perplessità.

Oroscopo del Capricorno

Il mese di agosto sembra essere molto promettente per te, capricorno, con molte vittorie e conferme. Senza dubbio, sei uno dei segni che sta per vivere un periodo di grande fortuna o di innata forza. Estendo un messaggio speciale a coloro che sono soli da lungo tempo: dovreste comprendere che l’amore non è un inganno. E per coloro che stanno già vivendo una relazione affettuosa, provate a concedervi un po’ più di romanticismo o di qualche esperienza diversa e unica.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è ormai noto che quando l’ozio prevale, la qualità dei consigli cala. Questo è particolarmente vero per un segno come il tuo, per cui gli obblighi e le restrizioni non sono mai gay. Venere sembra un po’ dubbiosa, ancora in fase di opposizione, ma non temere: nel mese di agosto porterà nuovi progressi, comprendendo anche le nuove amicizie che stai stringendo in questo periodo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la luna nel vostro segno vi rende maggiormente creativi e, in campo affettivo, decisamente più appassionati. Molti però non comprendono questo vostro atteggiamento. Se non siete sinceri, l’incomprensione sentimentale potrebbe crescere. Dunque, niente finzioni, vi prego!

