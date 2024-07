Sul web continuano a trapelare indiscrezioni in merito a quanto starebbe accadendo al di fuori di Temptation Island tra i tentatori, le tentatrici e i concorrenti. Al centro dell’attenzione in queste ore ci è finito Luca Bad, fidanzato di Gaia Vimercati, ma non solo. Un tentatore di questa edizione del reality show ha fatto alcune confessioni sui rapporti con una delle fidanzate. Ecco di chi si tratta e che ha detto

La segnalazione su Luca Bad di Temptation Island

Luca Bad è finito al centro di una nuova segnalazione, dopo quanto trapelato nei giorni scorsi. Il ragazzo sta creando un certo scalpore all’interno di Temptation Island per il modo in cui si sta comportando nei riguardi della sua fidanzata. Lui stesso ha ammesso di aver tradito la donna più volte, e pare che anche in questa circostanza non riesca a stare al suo posto.

Stando ad una segnalazione trapelata in queste ore, e riportata dall’influencer Deianira Marzano nel corso della scorsa puntata di Gente di Marte su Radio Marte, pare che Luca e Gaia siano usciti separatamente dal programma. In effetti non si fa molta fatica a credere che le cose possano essere andate realmente in questa direzione considerando quello che sta accadendo nel programma. Ad ogni modo, il giovane è stato avvistato all’interno di una discoteca a Firenze mentre balla e si diverte con amici senza la sua fidanzata.

Precisazione su alcune regole di Temptation Island e confessioni del tentatore Andrea

Deianira ha specificato che, in realtà, i fidanzati non possono farsi vedere insieme in giro dopo le registrazioni di Temptation Island, ma Gabriele Parpiglia ha smentito questa voce. I protagonisti, infatti, possono fare quello che vogliono, in caso contrario si incorrerebbe nel sequestro di persona. Ciò che non possono fare e mostrare sui loro social spoiler su quanto accaduto, ma in giro nel loro privato possono fare tutto quello che vogliono, e se vengono beccati e vengono riportate delle segnalazioni, non bisogna prendersela assolutamente con loro.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ad ogni modo, oltre a questa indiscrezione, ne è emersa anche un’altra che riguarda Andrea Sabatini. Il ragazzo, sempre ai microfoni di Radio Marte, ha svelato di non aver avuto più contatti con Ludovica una volta terminato il programma. A quanto pare, dunque, la scelta di interrompere la relazione con Christian non sembrerebbe essere stata determinata dalla nascita di un qualcosa con il tentatore.