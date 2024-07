Armando Incarnato è spesso oggetto di critiche sui social. Il cavaliere, che al momento non si sa se tornerà a Uomini e Donne oppure no, conduce uno stile di vita piuttosto agiato, che spesso crea un certo sgomento sul web. Lui, però, ha sempre dichiarato di riuscire a permettersi tutto questo grazie ad un lavoro extra che svolge mediante investimenti online, che peraltro è solito sponsorizzare. Ad ogni modo, pare che in tanti non credano a questa cosa o, comunque, siano gelosi del suo tenore di vita. Questa è la percezione dell’uomo, sta di fatto che in queste ore si è reso protagonista di uno sfogo che ha generato un certo sgomento sul web.

Lo sfogo di Armando Incarnato: ecco cosa è successo all’esponente di UeD

In queste ore, Armando Incarnato ha raccontato sui social una disavventura che gli è successa. Il protagonista ha registrato i video in questione dall’interno di una barca che, a quanto pare, sembra essere la sua. Ebbene, in tale occasione, il protagonista ha ammesso che questa mattina aveva intenzione di uscire fuori con la sua imbarcazione, per concedersi qualche momento di relax, lontano da occhi indiscreti e dalle malelingue. Questo, però, non gli è stato possibile in quanto la barca non partiva a causa di alcuni guasti.

Non si tratta del primo imprevisto che è capitato ad Armando in questi giorni. Incarnato, infatti, ha ammesso di avere anche due moto e un’auto ferme a causa di guasti. Ora che anche la barca non funziona, il protagonista ha sbottato ammettendo che ci sia qualcosa di strano. Secondo il suo punto di vista, infatti, sarebbe colpa degli “occhi addosso” delle altre persone che invidiano la sua vita, o comunque di “fenomeni paranormali“.

Le parole di Armando sollevano una polemica

Malgrado questo, però, Armando ha ammesso di non darsi per vinto, anzi. Tutti questi imprevisti che gli stanno capitando non lo scalfiscono minimamente, in quanto lui ha delle entrate extra che gli permettono di affrontare senza grossi problemi anche questo genere di imprevisti. A tal proposito, ne ha approfittato per sponsorizzare ancora una volta il secondo lavoro online che lo starebbe facendo arricchire, contrariamente ad alcune voci trapelate in questo periodo.

Ad ogni modo, sul web le sue dichiarazioni hanno generato un certo sgomento. Il fatto che Armando si sia in qualche modo lamentato per non poter prendere la barca, lusso che sicuramente in pochi possono permettersi, è apparsa una mossa assolutamente sbagliata e poco rispettosa verso chi fatica anche ad arrivare a fine mese. Incarnato, però, sembra non dare alcun peso alla cosa, sta di fatto che ha detto che ora si adopererà per aggiustare la barca e per poterla portare al largo nel più breve tempo possibile.