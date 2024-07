Aurora Tropea ha subito un piccolo incidente in queste ore che ha deciso di condividere sui social con le persone che la seguono. La dama di Uomini e Donne sta svolgendo due professioni, dato che ha bisogno di denaro. Al mattino lavora all’interno di un ospedale, mentre il pomeriggio gestisce il suo negozio dove vende gioielli di sua produzione. Ebbene, durante il turno in ospedale, la donna si è ferita alla testa. Ecco cosa è successo e come sta adesso.

Ecco cosa è successo ad Aurora Tropea: il racconto dell’incidente

Aurora Tropea ha raccontato ai fan di aver subito uno spiacevole inconveniente mentre era al lavoro. Ieri, come di consueto nell’ultimo periodo, la donna si è recata presso l’ospedale nel quale ha iniziato a lavorare da qualche settimana, ma c’è stato un imprevisto. Mentre stava spostando un macchinario molto pesante che serviva ad un bambino ricoverato che, purtroppo, era intubato, la donna ha urtato con la fronte contro l’oggetto in questione finendo per farsi un buco.

La dama di Uomini e Donne ha ammesso di aver provato un dolore enorme, tuttavia, considerando il luogo nel quale si trovava, all’interno del quale non si può gridare, è rimasta in silenzio ed ha trattenuto dentro di sé tutta la sofferenza provata. Aurora ha spiegato di essersi “aperta” sulla fronte, tuttavia, la ferita sembra essere superficiale.

Come sta la dama di Uomini e Donne

Mediante dei video su Instagram, Aurora Tropea ha raccontato l’accaduto cercando di cogliere il lato positivo della cosa. Per fortuna, infatti, non si è trattato di nulla di particolarmente grave. Malgrado questo, però, lo spavento è stato notevole. Adesso Aurora ha scelto di coprire la ferita spostando la frangia su quel lato, in modo da non sfoggiarla in pubblico, anche se non si sa se le rimarrà la cicatrice.

Insomma, questo non sembra essere un momento propriamente favorevole per la Tropea. Successivamente, infatti, la donna ha pubblicato una IG Storie piuttosto malinconica. In tale contenuto ha fatto delle riflessioni in merito ai giorni che passano, ai sacrifici che si fanno nella vita, ai traguardi a cui si punta e a tutto l’impegno che si impiega giornalmente per andare avanti. Malgrado tutto, però, la donna sembra essere fiera e soddisfatta della sua vita e, soprattutto, di chi è diventata.