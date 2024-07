Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 18 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 18 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, vivi pienamente questo istante, dato che sei sotto l’influsso positivo di Luna, Giove e Sole. Magari stai provando qualche contrarietà, ma sei destinato a trionfare. La combinazione astrale attuale è straordinaria per coloro i quali aspirano a consolidare un rapporto o a contrarre matrimonio.

Oroscopo del Toro

Toro, la principale questione che ti preoccupa sono le finanze, in particolar modo se come immagino, hai accumulato copiose spese negli ultimi mesi per la tua abitazione o per altre ragioni. Ora miri a concederti un piacere. Tuttavia, Venere ti suggerisce prudenza nel settore sentimentale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’energia di una luna eccentica sta dando vita ad una serie di tensioni. Potresti riscontrare qualche minore ostacolo nella giornata di oggi, ma non temere, è solo un evento transitorio. Infatti, osservando l’oroscopo globale di questa fine di Luglio e l’inizio di Agosto, vedo che avrai il sopravvento, e questo sarà particolarmente evidente nel campo lavorativo.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, propongo quelle che vedo essere prospettive promettenti per il Cancro. Il firmamento si apre a un mondo di opportunità che invito a esplorare attentamente. Un avanzamento o una rinnovazione di un progetto o un piano in corso potrebbero richiedere un impegno extra durante l’estate. Per quanto riguarda i più giovani, vedo possibilità di coinvolgimento in attività a tempo parziale. Infine, l’amore sembra essere alquanto propizio, con un particolare accento nelle settimane di agosto.

Oroscopo del Leone

Leone, auspico che la presenza di Venere nel tuo segno da un po’ di tempo abbia già introdotto un segnale d’amore, un soffio di ispirazione. Non dimentichiamo mai che il Leone è un segno zodiacale noto per la sua passionalità e romanticismo. Chi desidera stabilizzare una relazione, può sicuramente farlo e forse lo ha già fatto. Possibili incontri sorprendenti per i single.

Oroscopo della Vergine

Vergine, non preoccuparti per la giornata di ieri un po’ incerta, le clarificazioni sono dietro l’angolo. Sono fermamente convinto che l’amore, che sia un ritorno o una nuova scoperta, ti sorriderà ad agosto. Ignora gli invidiosi che si esprimono con malcontento, non possono intaccarti. Tuttavia, l’influenza di Giove in dissonanza mette in guardia: evita di alimentare discussioni inutili.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, posso confermare che il segno della Bilancia, sotto l’influenza positiva della Luna, avrà l’opportunità di riconquistare fiducia in sé e una solida forza interiore. È il momento ideale per allontanare chi ha sfruttato eccessivamente il vostro senso di colpa nelle dinamiche sentimentali. Ci troviamo di fronte un firmamento che promette emozioni uniche e intense. In particolare, i mesi di settembre e ottobre saranno catalizzatori di un risveglio interiore. Anche coloro che hanno vissuto una separazione, avranno l’opportunità di sperimentare delle sensazioni inedite.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, potrebbe risultare impegnativo liberarsi da certi pensieri, particolarmente se ci sono problemi di salute in famiglia. In questo periodo, potrebbe essere necessario prestare assistenza a coloro che necessitano della tua compagnia. In realtà, l’obiettivo sarebbe trovare un po’ di pace – un compito non semplice. Agosto, però, preannuncia un periodo più positivo. È il momento di mettere da parte i dissapori, soprattutto in amore: chi tende a sforzare la situazione potrebbe trovarsi a fronteggiare la rottura.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, la luna vi sosterrà nel liberarvi di un onere che vi appesantisce, potreste anche trovare il tempo giusto per pianificare un viaggio. È il momento di sfidarvi, ma ricordate di prestare attenzione alla vostra salute fisica. In termini affettivi, ora è il momento ideale per esprimersi. Agosto sarà un mese determinante, un vero e proprio punto di non ritorno in molti dei vostri rapporti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, presto un auspicio favorevole è in arrivo per te con la Luna nel tuo segno. Un annuncio di importanza non trascurabile è previsto, quindi se non hai ancora ricevuto buone notizie, saranno presto sulla tua strada. Quelli tra voi che si sono sentiti stagnanti nel loro campo professionale possono aspettarsi progressi. Per i single o coloro che desiderano portare la propria relazione ad un livello più profondo, non c’è motivo di preoccuparsi. A partire da agosto si prevedono eventi favorevoli.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il fulcro della tua attenzione dovrebbe essere la ricerca e il coinvolgimento in nuove attività. Sii consapevole, l’omogeneità potrebbe trasformarsi in un ostacolo nel flusso della tua esistenza.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, sappiate che potrebbe essere semplice incappare in dispute con coloro che non condividono la vostra visione o che tentano di indurvi a compiere azioni che non sentite vostre. Pertanto, sia in termini sentimentali che professionali, vi consiglio di prestare la massima cautela. Maggiori opportunità si presenteranno già da fine agosto. Per il momento, ricordate di non sottoporre il vostro benessere fisico a eccessivi sforzi.

