Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 17 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 17 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, questo si profila come un momento di metamorfosi nella tua vita. Senti l’impulso di intraprendere percorsi differenti da quelli gia’ tracciati in precedenza. Questa tendenza si riflette anche nella sfera sentimentale, dove potresti definire o avviare una nuova relazione, a seconda di quello che ricerchi.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro ha accumulato una considerevole stanchezza in tempi recenti, probabilmente collegata a diversi problemi professionali. Fortunatamente, le transazioni finanziarie sembrano essere sostenute da Giove, il che rappresenta un elemento positivo. Adesso è fondamentale che il Toro si concentri nel ritrovare serenità e quiete all’interno del suo nucleo domestico.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete l’ala protettrice di Giove nel vostro segno. Di conseguenza, chiunque tenterà di nuocervi fallirà nel suo intento. Inoltre, questi astri stanno gettando le basi per portare nel vostro cammino forti emozioni e amore. Aggiungiamo che Venere sta esercitando una grande influenza in questo periodo. Quindi, se avete attraversato una fase di tensione, potrebbe essere il momento giusto per cercare la riconciliazione.

Oroscopo del Cancro

Durante questa mercoledì, persone del Cancro, siete incoraggiati a dare il massimo nello svolgimento delle vostre attività lavorative e nelle interazioni con gli altri. Considerate che le iniziative che intraprenderete adesso potrebbero avere un impatto positivo sul vostro futuro. E non scordate, l’amore potrebbe bussare alla vostra porta quando meno ve lo aspettate.

Oroscopo del Leone

Leone, la presenza di Venere nel tuo segno è un presagio favorevole. Un gran numero di Leonini sentiranno una rinnovata sicurezza in se stessi insieme ad un incremento del proprio fascino personale. È un periodo fruttuoso per lavorare in squadra, per curare le dinamiche di coppia e per attuare una conquista amorosa.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, l’autunno sarà per voi un periodo di grande protagonismo e impegni impegnativi che vi metteranno alla prova. Molti di voi, nati sotto questa stella, hanno recentemente rivisitato i propri traguardi e attualmente si stanno impegnando in attività differenti rispetto a quelle intraprese nella prima metà dell’anno. Si prospettano dunque nuove e stimolanti collaborazioni.

Oroscopo della Bilancia

Cari amici della Bilancia, Venera ha avviato un periodo più favorevole, nonostante restino ancora delle sfide da affrontare, anche per quanto riguarda il benessere fisico. In particolare, per i nati sotto il segno della Bilancia che molto spesso hanno l’abitudine di sopportare tutto in silenzio; dovreste prestare attenzione al vostro ambiente. Inoltre, per quelli tra voi che sono insoddisfatti, sappiate che l’amore ha tutte le possibilità di sbocciare di nuovo.

Oroscopo dello Scorpione

Per coloro del segno Scorpione che svolgono un lavoro da dipendenti, è prevista un’evoluzione favorevole nella loro posizione professionale. Quando riguarda le questioni del cuore, alcune relazioni richiedono il loro tempo per fiorire e consolidarsi. Nonostante Venere sia momentaneamente contraria, a partire dalla seconda settimana di luglio tornerà ad essere attiva e favorevole. Quindi, se si stanno affrontando delle difficoltà, il consiglio principale è di non prendere decisioni affrettate seguendo i propri istinti, ma piuttosto attendere con pazienza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la Luna si posiziona nel tuo segno, spronandoti con il suo influsso a desiderare avventure, cambiamenti, a sperimentare percorsi mai intrapresi prima. Tuttavia, c’è un aspetto da considerare: Giove, in opposizione, ti sprona alla cautela. Ti consiglia di non affrettare le decisioni, di pensarci bene prima di iniziare un’impresa che potrebbe rivelarsi troppo impegnativa, sia in termini di risorse che a livello fisico. Nell’amore, incombenza di chiarimenti necessari.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, vorrei portare alla tua attenzione, Capricorno, che ti attendono delle belle vittorie. Ho previsto per te un periodo molto proficuo. Forse a fine giugno hai riscontrato qualche difficoltà nei tuoi rapporti con partner o collaboratori, ma ti assicuro che agosto riserverà dei piacevoli cambiamenti. Infatti, quando Venere entrerà nel tuo segno, sarà una fase di grande energia emotiva. Ricorda, i tuoi sentimenti contano, lasciali liberi di fluire.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, la mattinata potrebbe sembrare un po’ pesante a causa della stanchezza. Tuttavia, va sottolineato che Giove torna a sostenerlo, promettendo tempi più favorevoli. Non esitare a coltivare una nuova amicizia o a portare avanti una conoscenza; se c’è qualcuno che attrae la tua attenzione, è il momento giusto per avvicinarti.

Oroscopo dei Pesci

Caro Pesci, tieni gli occhi aperti alle controversie che potrebbero sorgere in questo periodo, anche per questioni relativamente insignificanti o perché stai intraprendendo azioni che potrebbero disturbare il prossimo. Non dimentichiamo che Giove e Marte sono in una configurazione turbolenta. Inoltre, in ambito affettivo, ti attendono discussioni cruciali verso agosto. Questo è un periodo in cui c’è un po’ troppo da gestire, pertanto un aumento di ordine e disciplina potrebbe essere favorevole.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.