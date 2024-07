In queste ore, la conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino si è resa protagonista di alcuni contenuti social che stanno generando un certo sgomento. La donna ha commentato il recente attentato a Donald Trump ed ha espresso dei concetti alquanto pungenti, che hanno indignato parecchie persone. Ecco cosa è successo.

Ecco perché Myrta Merlino è finita nella bufera

Dopo la diffusione della notizia della riconferma di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 anche il prossimo anno, cosa che non sembra essere stata accolta di buon grado dalla presentatrice, è scoppiato un nuovo polverone. In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Donald Trump e dell’attentato che ha subito. Sulla faccenda è intervenuta anche Myrta Merlino. Dato che il talk show che conduce è attualmente sostituito dalla versione estiva condotta da Simona Branchetti, la donna ha commentato l’accaduto mediante i suoi social. Sul suo profilo X, ex Twitter, infatti, Myrta ha pubblicato due post, i quali sono stati presi d’assalto dagli utenti del web. Nel primo la donna ha scritto:

“Nella violenza muore la democrazia. E inoltre adesso Trump è una vittima. Male, molto male”.

Il commento in questione, però, non è affatto piaciuto in quanto reputato decisamente inappropriato. In tanti, infatti, si sono scatenati al di sotto del post in questione asserendo che fosse davvero fuori luogo parlare in questi termini di una persona che comunque ha subito un incidente, ma non è tutto.

Nessuna pausa per Myrta: tornerà presto al lavoro

Myrta Merlino non ha risposto alle critiche, anzi, ha deciso di pubblicare un altro contenuto, che anche è stato preso di mira. La donna ha commentato la tragedia che ha colpito l’ex capo dei vigili del fuoco italoamericano che è rimasto ucciso durante l’attentato. L’uomo ha fatto da scudo alla sua famiglia da vero supereroe, finendo per essere colpito e ucciso. Dinanzi l’accaduto, Myrta ha scritto:

“La storia la fanno sempre i protagonisti, ma poi ci sono anche le persone normali, spesso vittime innocenti degli eventi. Che possano riposare in pace”.

Anche questo commento è stato reputato inappropriato, in quanto non dovrebbe esserci distinzione tra le vittime di un atto efferato. In tanti, infatti, hanno invitato la donna a vergognarsi e a fare più bella figura a rimanere in silenzio invece di continuare a dire queste sciocchezze. Altri, addirittura, le hanno consigliato di prendersi una pausa. A quanto pare, però, questo non accadrà. Terminata la pausa estiva, Myrta tornerà alla guida di Pomeriggio 5, almeno per un altro anno. A breve, inoltre, saranno presentati tutti i palinsesti Mediaset, pertanto, lì certamente si saprà tutto nel dettaglio.