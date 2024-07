In questi giorni, Mario Cusitore ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo Instagram in cui si è mostrato al mare in compagnia di alcuni amici. In alcune clip, però, degli utenti hanno notato un particolare, ovvero, sembrava che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne stesse tenendo il fiato sospeso per non mettere in evidenza la sua pancia. A distanza di un po’, è arrivata la replica del protagonista. Ecco come ha reagito alle accuse.

Le accuse contro Mario Cusitore sul suo fisico e la sua replica

Mario Cusitore è stato spesso accusato di essere un fake, sia durante, sia dopo Uomini e Donne. Questa volta, il giovane è finito nel mirino dell’opinione pubblica per alcuni video pubblicati sui social in cui è stato accusato di trattenere il fiato, fino quasi a svenire, per riuscire ad apparire magro nei contenuti mostrati. Su questa cosa si è marciato per buona parte del fine settimana. Sta di fatto che, all’ennesimo video e commento ironico sulla faccenda, il ragazzo ha deciso di reagire.

Mario ha pubblicato un nuovo video, sempre in costume, ma questa volta aveva sullo sfondo una piscina. Il ragazzo ne ha subito approfittato per mostrare meglio il suo fisico, con particolare riferimento all’addome. Ebbene, Cusitore ha precisato di ammettere di aver sempre avuto un po’ di pancetta, in quanto ama mangiare e bere, tuttavia, nell’ultimo periodo i risultati della palestra si stanno vedendo eccome, pertanto, nei contenuti mostrati in precedenza non stava affatto trattenendo il fiato per nascondere la pancia.

Mario sempre più vicino al ritorno a Uomini e Donne

Con queste parole, dunque, Mario Cusitore ha voluto replicare un po’ a tutta l’ilarità che è stata fatta sul web in questi giorni in merito al suo aspetto fisico. Ad ogni modo, questo chiarimento sarà servito a placare le polemiche, oppure ne avrà alimentate delle nuove? Molto probabilmente la seconda.

In ogni caso, Mario non sembra essere molto scalfito dalle critiche, anche perché oramai se n’è fatto una ragione, considerando che a Uomini e Donne è stato letteralmente inondato dalle critiche. Per quanto riguarda il resto, invece, attualmente il ragazzo pare sia ancora singole. In tutto questo tempo non è trapelata alcuna segnalazione sul suo conto. Questo alimenta sempre di più le ipotesi di vederlo tornare nel talk show pomeridiano a settembre.