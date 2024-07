Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 14 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 14 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, nativo dinamico e pronto a rilanciarsi, sempre disponibile a discutere di sentimenti. Non perdiamo di vista il fatto che Venere si trova in un’ottima posizione attuale. Per coloro che desiderano rendere ufficiale una relazione, l’opportunità è ampia. Allo stesso tempo, anche i single godranno di fortuna.

Oroscopo del Toro

Invito il segno del Toro ad utilizzare al meglio la prima metà di questa domenica, visto che nella seconda parte della giornata potrebbero sorgere alcune difficoltà, soprattutto nelle relazioni genitoriali. Potrebbe emergere qualche tensione se si è coinvolti in imprese familiari o se si stanno attraversando momenti di indecisione con partner e collaboratori. Alcune dispute potrebbero balzare alla ribalta, quindi l’approccio ideale sarebbe quello di mantenere una faccia positiva nonostante le avversità.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’attuale transito di Venere infonde in te una forte esigenza d’amore. Ora, il controllo è nelle tue mani. Nel caso in cui avessi subito un tradimento da parte di una persona che ora si è presentata nuovamente nella tua vita, ricorda che sei tu a dover determinare il corso delle cose. Leone e Ariete sono segni zodiacali che ti suscitano curiosità ma che al contempo sanno tenerti testa.

Oroscopo del Cancro

In quest’ottica, è possibile constatare che il delicato mondo interiore del segno Cancer si nutre d’emotività romantica. Benché possano nascondersi dietro un’immagine di forza esteriore, sappiamo bene che il loro cuore è pervaso da una morbida tenerezza. Quest’affascinante sensibilità dovrebbe essere più spesso alla luce del sole. Se si parla della sfera professionale, abbiamo progetti che si preannunciano vitali, galvanizzati da un’intensa colata di creatività.

Oroscopo del Leone

Il Leone in campo affettivo potrebbe aver sperimentato un periodo di intensa affaticamento ultimamente, non è un segreto che anche il mese di Maggio sia stato particolarmente opprimente. Tuttavia, un lento ma costante recupero è in vista. Questa Domenica ha un inizio promettente, ma dopo il pasto principale potrebbe portare un leggero senso di debolezza. Quindi, è consigliabile evitare di stare svegli fino a tarda notte.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergini, l’oroscopo indica che è un periodo propizio per avviare nuove iniziative. Tuttavia, potreste sperimentare una lieve scossa finanziaria a causa di spese impreviste relative alla vostra abitazione o per le necessità di un genitore o di un figlio, variando in base alle vostre condizioni personali. Ricordiamo che agosto, grazie a Venere che transita nel vostro segno, rappresenta un periodo eccellente sia per chi desidera trovare l’anima gemella che per coloro che, pur amando profondamente il proprio partner, hanno vissuto un periodo di allontanamento: l’oroscopo promette ottime opportunità per recuperare il rapporto.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è imprescindibile ritrovare quella vitalità fisica e quella sicurezza in te stesso. Tutavia, se continui ad avvertire un costante senso di ingiustizia, come se fossi sempre sulla difensiva, allora è il momento di metterci un punto. Fai attenzione a non lasciarti influenzare da chi cerca di intromettersi nella tua vita. Ricorda, mantenere un’attitudine positiva aiuta sempre a migliorare il tuo benessere.

Oroscopo dello Scorpione

In questi momenti, si percepisce una certa esitazione nelle questioni amorose dello Scorpione, come se vi fosse una distanza o un impegno dovuto a un problema di salute in famiglia, dove è richiesto il suo aiuto. Nonostante tu, Scorpione, potresti aver bisogno di supporto in amore, non si può realmente parlare di catastrofi, ma di profonde meditazioni. Da non dimenticare che agosto rappresenterà un periodo di rigenerazione.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, da giugno ad ora è stata un’esperienza intensa con una varietà di eventi. Alcuni hanno avuto momenti difficili, altri hanno affrontato discussioni in qualità di superiori sul posto di lavoro. Giove, che rimane opposto, richiede attenzione: il periodo non è così semplice. Anche se ami esplorare nuovi orizzonti, devi tenere a mente i tuoi limiti e non sforzarli.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, stai per vivere un periodo favorevole in cui riuscirai a tornare a brillare in ambito lavorativo ed affettivo. L’amore assumerà il ruolo di primo piano, grazie ad Agosto che si sta preparando ad essere un mese alleato di tutte le coppie e di chi è pronto a compiere una decisione importante.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, è evidente che l’espressione del vostro affetto richiede un impegno notevole al momento. Sto parlando sia di coloro che godono della socialità familiare, che di coloro che si stanno abituando al dovere responsabile dell’essere genitore. Sì, le responsabilità sembrano sovrabbondanti in questo periodo. Ma, come sempre, è importante trovare il tempo per permettere alla nostra mente di vagare e destressare.

Oroscopo dei Pesci

Caro amico del segno del Pesce, il colore chiave per te in questo periodo è il Giallo, simbolo di liberazione. Prevedo che Luglio ti sarà più benefico rispetto ad Agosto, pertanto se vi sono questioni da risolvere in ambito familiare o con il tuo partner, ti consiglio di non aspettare oltre. Sentirete rumori simili a un pentolino che bolle, sono le novità che l’autunno sta portando in relazione alla tua carriera. Un’idea o un progetto che hai in mente potrebbe finalmente prendere forma.

