Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 11 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 11 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il segno dell’Ariete si trova in una fase in cui tutto sembra richiedere un maggiore sforzo, tuttavia, le ricompense sono altrettanto significative. Questa è la ragione per cui ti incoraggio a prendere iniziativa, mantenendo al contempo chaque aspetto della situazione ben gestita. Prevedo che questa domenica sarà un giorno particolarmente avvincente, compreso per ciò che riguarda l’amore. Infatti, Venere offre il suo sostegno a coloro il cui cuore è libero o a chi, pur avendo vissuto una separazione, sta cercando di ritrovare un autentico affetto.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro si ritrova ad avere un pensiero innovativo, che gli fornirà la spinta giusta per affrontare e trionfare in una sfida d’amore. Tuttavia, dovrà camminare con cautela. L’influenza di Venere suggerisce che potrebbe dover fare i conti con persone inaffidabili o con problemi che necessitano di essere risolti.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli possono sempre vantare un’elevata quota di creatività, ma attualmente sono in grado di raccogliere frutti significativi da dialoghi, appuntamenti e dalle passioni amorose. E’ come se avessero una marcia in più.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, è vitale curare ogni dettaglio prima di un viaggio, in modo da prevenire incomprensioni o disaccordi. Per quanto riguarda i rapporti sentimentali nati nel mese di giugno, questi acquistano un peso crescente quando Venere transita nel vostro segno.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, credo sia il momento ideale per te per esprimere la tua voce interiore, il tuo ruggito. Il periodo è ricco di opportunità con Giove che ti è amico. Con Venere che risiede nel tuo segno, attira irresistibilmente l’attenzione. In altre parole, è un periodo in cui coloro che solitamente sono solitari possono lasciarsi andare senza riserve.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, l’autunno si presenta ricco di iniziative interessanti, ma ricordate di monitorare con attenzione le vostre finanze. È innegabile che ultimamente siano state effettuate delle spese importanti e gli ingressi economici non hanno eguagliato le uscite. Il messaggio di Giove è inequivocabile: sia per contratti che per accordi, la firma dovrà essere apposta solo se l’operazione è realmente profittevole. Sul versante affettivo, un grande sì alle nuove conoscenze.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’astro lunare è in procinto di fare la sua comparsa nel tuo segno. Potrebbe darsi che un rapporto nato in maniera casual e vivace si tramuti in qualcosa di più profondo. Hai un vantaggio unico che ti permette di lasciare alle spalle le ombre del passato. Il nostro passato dovrebbe servirci solo come insegnamento, per evitarci di commettere gli stessi errori nel futuro.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, si prevedono intuizioni perspicaci; tuttavia, nel campo dell’amicizia, delle nuove conoscenze e nelle relazioni sociali potrebbero emergere alcuni aspetti da riconsiderare. Marte esprime questa tendenza con una grande chiarezza. I legami affettivi che iniziano in modo lievemente superficiale, a causa dell’influenza di una Venere non del tutto armonica, potrebbero acquisire maggiore profondità e importanza nell’arrivo di Agosto.

Oroscopo del Sagittario

Per il segno zodiacale del Sagittario, il desiderio di avventura e mutamenti è in primo piano: è possibile che ci si trovi a dover gestire circostanze rischiose, ma il Sagittario non si tira mai indietro se si tratta di mettere alla prova la propria forza. Tieni presente che, con Giove in opposizione, potresti finire per sovrastimare le tue vere abilità. Per chi è alla ricerca di amore, il passaggio di Venere potrebbe riservare sorprendenti risvolti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti attende un periodo di grande eccitamento, potresti vivere un ritorno di un vecchio amore, e in certi casi potrebbe persino scoppiare un’intensa passione di natura fisica piuttosto che emotiva. In altri termini, potresti essere affascinato da una persona allettante ma poco affidabile. Tuttavia, tutto diventerà più gestibile verso la fine.

Oroscopo dell’Acquario

Purtroppo, Aquario, risultano presenti dinamiche di certa conflittualità nel tuo campo affettivo. È come se costanti tensioni fluttuassero nell’aria e potrebbe darsi che tu desideri un impegno più profondo dal tuo partner. Allo stesso tempo, i cuori liberi non sembrano trovare una consolazione per il momento.

Oroscopo dei Pesci

In vista dell’autunno, Pesci, ti aspetta davvero qualcosa che farà battere il tuo cuore con più intensità. Grazie alla posizione favorevole di Saturno, si prospettano gioie e novità, alcune delle quali potrebbero provenire inaspettatamente dalla tua stessa famiglia. Questo è un periodo particolarmente creativo per te, in cui l’unica cosa che ti manca è un po’ di sognare. Sarebbe importante che prendessi qualche distanza dalla realtà, specie quando questa non coincide con quanto tu desideri.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.