In questo periodo i fan di Roberta Di Padua si stanno un po’ preoccupando per la dama a causa del suo aspetto fisico. In tanti, infatti, hanno notato un eccessivo dimagrimento nell’ex protagonista di Uomini e Donne, ragion per cui sono iniziate le domande. La donna aveva già chiarito la faccenda qualche settimana fa ma, a quanto pare, questo non basta ai suoi follower, che continuano ad essere convinti che qualcosa non vada. Allo scopo di chiarire la situazione, allora, Roberta ha fatto un intervento chiaro e conciso.

Ecco perché i fan di Roberta Di Padua sono preoccupati e la risposta di lei

Negli ultimi mesi Roberta Di Padua ha perso molto peso. Lei stessa, un po’ di tempo fa, aveva rivelato di essere dimagrita, un po’ per scelta, ma molto a causa dello stress e di alcuni pensieri che attanagliano la sua mente in questo periodo. La protagonista non è voluta entrare nel dettaglio, e questo ha spinto molti utenti a credere che ci sia qualcosa di più al di sotto.

Per tale motivo, in tanti le stanno scrivendo continuamente in direct esortandola a riprendere peso e a smetterla di dimagrire così. Altri hanno avanzato ipotesi sulle sue condizioni di salute, così la donna ha deciso di rompere il silenzio. Roberta ha esordito ammettendo di ringraziare tutti per la preoccupazione mostrata, ma poi ha rassicurato dicendo di stare alla grande. Successivamente, poi, ha dato qualche informazione in più.

L’ex dama di UeD ha fatto dei controlli medici: i risultati

Roberta ha ammesso che, a seguito del forte dimagrimento, lei stessa ha ritenuto opportuno effettuare delle analisi per cercare di capire se il tutto potesse essere dipeso da qualche problema di salute. Per fortuna, però, non sembra sia così. La dama, infatti, ha rassicurato tutti dicendo di stare benissimo e, di conseguenza, possono anche cessare i commenti di preoccupazione e le domande da parte degli utenti del web in merito al suo aspetto fisico. Inoltre, la Di Padua pare sia anche molto felice nella condizione fisica in cui si trova, quindi, ha intenzione di mantenere questa linea il più a lungo possibile. Questo chiarimento sarà bastato a sedate le polemiche e le preoccupazioni? Vedremo.