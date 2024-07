Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 9 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 9 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Un caloroso saluto a tutti i nativi dell’Ariete! Con un astrale così favorevole, nulla sembra poter rallentare il vostro passo. A breve, inoltre, l’arrivo di una luccicante Venere sarà segnale di rinnovamento e di un vivo desiderio di abbracciare un nuovo inizio. Ciò può rappresentare un’opportunità sia per chi desidera consolidare una relazione sentimentale, sia per chi si trova alla ricerca di un incontro particolare. In generale, il vostro martedì sarà davvero positivo!

Oroscopo del Toro

Cari nati sotto il segno del Toro, sentite il peso di ripetere incessantemente le stesse parole a chi sembra non avere interesse nell’ascoltare. Sicuramente, questo potrebbe portare in voi un certo nervosismo per situazioni di poca importanza. Tuttavia, il mio consiglio è di evitare di cadere nelle dispute e di mantenere la calma.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questo martedì ti infonde un intenso desiderio di agire. Tuttavia, la dissonanza di Saturno potrebbe introdurre ritardi e potrebbe essere necessario affrontare problematiche legate al passato. A livello finanziario, le entrate ed uscite non sono bilanciate; insomma, possiamo affermare che la situazione economica è ancora in sospeso. Sul fronte affettivo, è il momento di fare una pausa e riflettere.

Oroscopo del Cancro

In qualità di rappresentante del segno del Cancro, mi sento in dovere di dirti in tutta sincerità: le tue stelle sono davvero potenti. Non è da escludere ci saranno giorni in cui sentirai la malinconia toccare alla tua porta, tipico del tuo segno zodiacale. Ma non disperare, l’amore sembra esser pronto a sorprenderti all’improvviso.

Oroscopo del Leone

Leone, ti trovi sotto i riflettori e non solo, ma sei anche in fase di recupero. A breve avrai il beneficio di Venere nel tuo segno, il che ti offre l’occasione di fare il punto su un’affaire d’amore. Per di più, proprio in questa mattina godi dell’appoggio della Luna e di Mercurio, così puoi aspettarti di avere delle brillanti intuizioni.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’arrivo della luna nel tuo segno dal pomeriggio porta con sé un cambiamento. Sebbene molti ti percepiscano come un individuo pragmatico e conservatore, ciò che risulta evidente è che stai vivendo un periodo di profonda trasformazione personale. I segnali di questo cambiamento sono emersi a metà giugno quando hai preso la decisione di fare pulizia nella tua vita. Prometto che agosto si prosegue come un periodo significativo in termini di amore. Perciò, è giunto il momento di approfittare di questo luglio: se sei single, potresti incontrare qualcuno speciale. Se desiderate entrambi avere un figlio, iniziate a pensarci.

Oroscopo della Bilancia

Sono da tempo che avviso la Bilancia su un intervallo di tempo impegnativo che stava attraversando. Tuttavia, con l’appoggio di Venere, che ritorna a essere un’alleanza dalla giornata di giovedì, e l’evoluzione favorevole della seconda parte di luglio, è il momento di lasciarsi alle spalle le incertezze accumulate ultimamente. Non permettere ai sensi di colpa di prendere il sopravvento e distanzia te stesso da chi tenta di attribuirti la responsabilità di circostanze che in realtà non ti concernono.

Oroscopo dello Scorpione

In questa settimana, lo Scorpione potrebbe attraversare un periodo di incertezza correlato alle relazioni affettive. Tuttavia, in quanto riguarda il comparto professionale, non ci sono perplessità: ogni nuovo progetto o iniziativa avviata in questo momento è rilevante. E’ fondamentale volgere lo sguardo al domani con speranza e positività.

Oroscopo del Sagittario

Cara Sagittario, sei solita muoverti seguendo l’istinto, vivendo quasi come una vera nomade, spostandoti di luogo in luogo. Tuttavia, in questo momento ho la sensazione che sia necessaria una certa stabilità, sia in materia d’amore, che dal punto di vista professionale. È imprescindibile stabilire dei capisaldi nella tua esistenza. Comprendo il tuo desiderio di innovazione e trasformazione, ma vigila su Giove in opposizione. Memento di non oltrepassare i tuoi limiti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, i limiti precedenti adesso vengono superati e ti ritrovi di nuovo a intraprendere passi significativi nel campo dell’amore. Questa è un’epoca di forte intensità. Ci potrebbero essere anche stimolanti percorsi emozionali in serbo per te.

Oroscopo dell’Acquario

Amico dell’Acquario, se recentemente hai attraversato un periodo di turbolenze, vedrai presto la luce alla fine del tunnel. Il mio consiglio stellare per te è di prestare particolare attenzione al tuo benessere fisico, in particolare questa sera. Ricorda, non bisogna esigere troppo dal nostro corpo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è importante lavorare su dissipare quella rabbia che ha dominato parecchie delle tue giornate recenti. Sul fronte affettivo, c’è un richiamo che non puoi ignorare e al quale dovrai dare una risposta prima della conclusione di questa domenica.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.