Di recente Ida Platano si è trovata al centro di una polemica a causa di alcuni insulti ricevuti sul suo aspetto fisico. Queste, però, non sono le uniche cose sulle quali la donna viene attaccata. In queste ore, infatti, una signora ha preso di mira la protagonista anche sul suo tenore di vita. Ebbene, anche in questa circostanza è arrivata la replica dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto.

Le accuse contro Ida Platano: ecco cosa è successo

Ida Platano è recentemente tornata da una vacanza in compagnia della sua storica amica Gemma Galgani. Le due donne si sono concesse qualche giorno di relax lontano da tutto e tutti. Adesso, però, la vacanza è terminata, pertanto, si ritorna alla vita di sempre, o quasi. Ebbene sì, perché Ida, invece che tornare al suo lavoro, ha preferito godersi qualche altro momento di relax in giro in una delle sue città preferite, ovvero, Verona.

Il suo tenore di vita ha indispettito non poco alcuni utenti del web. Una signora, in particolare, l’ha contattata in direct accusandola di avere un negozio di parrucchieri, ma di non lavorar mai, lasciando tutto il lavoro pesante nelle mani dei suoi dipendenti. La dama di UeD, dunque, è stata accusata di non fare nulla dalla mattina alla sera e di passare le sue giornate in giro a divertirsi.

La replica pungente della dama di UeD

Dinanzi queste parole, Ida Platano ha deciso di replicare in maniera ironica e pungente. La donna, infatti, ha registrato un video proprio mentre era intenta a prepararsi per uscire e fare un giro per Verona, una città che ama moltissimo. La dama è apparsa molto divertita dalle affermazioni della sua interlocutrice virtuale, sta di fatto che ha risposto con ironia ammettendo che la signora avesse ragione. Lei, infatti, dalla mattina alla sera non fa altro che grattarsi, partendo dalla testa, fino ad arrivare ai piedi.

Successivamente, poi, come se non bastasse, Ida ha dato anche un’altra risposta. Nel dettaglio, la donna ha ammesso che, forse, la signora in questione non avesse tutti i torti. Lei. infatti, ama la vita e ama godersela in compagnia delle persone care. Proprio per tale motivo, non appena ne ha la possibilità, si concede una fuga dalla sua routine e non deve dar conto assolutamente a nessuno di questo.