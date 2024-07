Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto degli spoiler su Temptation Island e sulle prossime puntate che andranno in onda. Il conduttore ha ammesso che ci sarà un momento nel quale non riuscirà a trattenere le lacrime. Inoltre, Filippo ha svelato anche alcune provocazioni che gli è capitato di ricevere da alcune fidanzate del villaggio. Ecco cosa ha rivelato.

Gli spoiler di Filippo Bisciglia su Temptation Island

Nel corso di una recente intervista per Il Fatto Quotidiano, Filippo Bisciglia ha fatto alcune confessioni su Temptation Island. Il conduttore è sempre entusiasta e orgoglioso di essere alla guida di un reality show così seguito e amato dal pubblico. Per lui, però, non si tratta solamente di un lavoro, in quanto spesso gli capita di legarsi ai protagonisti che prendono parte alla trasmissione. Proprio in virtù di questo, Filippo ha svelato che in una delle prossime puntate non riuscirà a trattenere le lacrime.

Molto probabilmente il tutto dovrebbe verificarsi in occasione di un falò di confronto, dato che è sempre stato questo il momento più intenso e toccante. Per il momento, però, il presentatore ha voluto mantenere il mistero sulla faccenda, non rivelando quale sarà il momento in cui piangerà e, soprattutto, per chi lo farà.

Le provocazioni che riceve Filippo nel reality show

Tra le tante cose rivelate, però, Filippo Bisciglia ha parlato anche di alcune provocazioni che spesso gli è capitato di ricevere dalle fidanzate. Quando si reca nel villaggio delle ragazze per fare loro delle comunicazioni, infatti, gli è spesso capitato di essere provocato. Alcune di loro gli hanno detto che lui sarebbe il tentatore perfetto in questo programma. Da questo, dunque, si è aperto un argomento molto interessante. Bisciglia, infatti, ha svelato cosa farebbe se un giorno dovesse trovarsi come concorrente del programma, cosa che era trapelata anche nei giorni scorsi.

Ebbene, a tal proposito, il presentatore ha ammesso che, anche se dovesse cadere in qualche errore/tentazione, non avrebbe problemi ad ammettere con la sua fidanzata Pamela Camassa le sue colpe. Per il momento, però, questa non sembra essere un’ipotesi che potrebbe verificarsi a breve. Ricordiamo, infatti, che Filippo sarà impegnato anche prossimamente con le registrazioni di una nuova edizione di Temptation Island in onda a settembre.

Nel corso dell’intervista, poi, il protagonista ha fatto anche qualche accenno alla sua vita privata. In particolare, ha ammesso di essere sempre stato un ragazzo tranquillo e poco avvezzo a lasciarsi andare alle tentazioni. Quando era più giovane, infatti, i suoi amici cambiavano spesso fidanzate, mentre lui è sempre stato molto fedele e tranquillo. Filippo ha concluso dicendo che i suoi amici combinavano disastri, mentre lui preferiva baciare la sua donna sotto le stelle.