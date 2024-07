Per restare in tema di Temptation Island, “Pamela Camassa, c’è un video per te“. La donna è legata a Filippo Bisciglia, conduttore del reality show dal lontano 2006. Le cose tra loro non sono state sempre rosee, sta di fatto che in alcune occasioni sono anche arrivati a lasciarsi. Secondo quanto rivelato da loro stessi, però, non si sarebbero mai traditi, ma sarà davvero questa la verità? Secondo l’influencer Alessandro Rosica le cose non starebbero esattamente in questo modo.

La segnalazione clamorosa su Filippo Bisciglia: tradisce Pamela Camassa?

Stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate sui social, pare che Filippo Bisciglia non si sia comportato sempre bene nei riguardi della sua compagna Pamela Camassa. Rosica, infatti, ha svelato che il conduttore di Temptation Island sia solito creare “il panico” tra Roma e Milano nel corso delle sue trasferte per questioni lavorative, ma non è tutto.

Pamela non sarebbe la vittima di tutta questa situazione in quanto, secondo quanto rivelato dall’influencer, la donna sarebbe al corrente di tutte le scappatelle del suo fidanzato e, a quanto pare, le starebbero bene. Questo, dunque, vorrebbe dire che tra Pamela e Filippo ci sarebbe una relazione aperta fautrice del tanto decantato “amore libero”, ma sarà davvero così?

Filippo e Pamela sbarcano a Temptation Island?

Al momento, chiaramente, tutte queste restano delle indiscrezioni che non hanno trovato conferma, ma neppure smentita, da parte dei diretti interessati. Alessandro Rosica, però, ha voluto ironizzare sulla faccenda dicendo che, in una prossima edizione di Temptation Island, è probabile che vedremo proprio Filippo e Pamela al falò di confronto, mentre la donna prende visione di tutti i tradimenti subiti.

Insomma, si tratterebbe di una situazione davvero paradossale ma che, sicuramente, genererebbe un certo sgomento. Vedere il conduttore dall’altra parte della barricata sarebbe una cosa molto allettante, ma chissà se questo si verificherà mai. Ad ogni modo, al momento Bisciglia non è intervenuto sulla faccenda per commentare queste recenti indiscrezioni. Non resta che attendere per vedere se lo farà.