Barbara De Santi ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato come trascorrerà la sua estate, ma non solo. La dama del Trono Over di Uomini e Donne si è lasciata andare anche a qualche ricordo del passato e, naturalmente, ha fatto delle confessioni sul talk show pomeridiano e su Maria De Filippi. Ecco cosa ha rivelato.

Barbara De Santi svela se le manca qualche cavaliere di UeD

Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, riferito al mese di luglio 2024, alcuni esponenti del programma hanno rilasciato interviste raccontandosi un po’ di più specie in merito ai loro programmi estivi. Tra di essi c’è anche Barbara De Santi. La dama è una delle protagoniste indiscusse del talk show sia per le dinamiche che crea direttamente, sia per quelle altrui, dove solitamente interviene ed esprime il suo parere.

Proprio restando in tema di UeD, Barbara ha ammesso di sentire molto la mancanza del programma durante la pausa estiva. Nello specifico, le mancano le emozioni che la trasmissione è in grado di regalare, come quelle provate nell’attesa che arrivino nuovi cavalieri per conoscere le dame. In merito proprio agli esponenti del parterre maschile, Barbara ha svelato se ci sia qualcuno che le manchi. A tal proposito, ha detto di essere sempre stata una persona che non conosce mezze misure, o si dona totalmente a qualcuno e ci pensa continuamente, o vive nel totale disinteresse. Ebbene, in questo momento la dama si trova in questa seconda fase, quindi, non ha nessun tra i pensieri.

Confessioni su Maria De Filippi e altre rivelazioni

Per quanto riguarda Maria De Filippi, invece, Barbara De Santi ha voluto tessere le lodi della conduttrice ed ha ammesso di sentire molto anche la sua di mancanza. La presentatrice è una donna molto empatica, in grado di immedesimarsi nelle situazioni altrui e di comprendere ciò che pensano le altre persone senza neppure che aprano bocca, pertanto, Barbara le è legatissima.

Infine, poi, la De Santi ha svelato come trascorrerà l’estate ed ha detto che avrà due mesi liberi dal lavoro a scuola, quindi, sicuramente andrà al mare e si dedicherà alle uscite con i suoi amici e le sue amiche. In relazione al passato, Barbara ha ammesso che la vacanza più bella la fece quando aveva 25 anni e andò a Mykonos con le sue amiche e tutte erano davvero spensierate.