Tra le coppie che stanno generando maggiore scalpore a Temptation Island c’è anche quella formata da Raul e Martina. Dopo Lino e Alessia, e Jenny e Tony, di cui si è ampiamente parlato nel corso della precedente puntata, ci sono subito loro due. A destare particolare sgomento è, soprattutto, la forte gelosia di lui nei riguardi della sua ragazza. Quest’ultima, dal canto suo, si è già avvicinata ad alcuni tentatori, tra cui Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela Carriero di UeD, che ha detto delle cose sul suo conto. Ad ogni modo, nella puntata di questa sera scopriremo cosa stia succedendo tra Raul e Martina ma, nel frattempo, sul web è trapelata una segnalazione sul loro conto.

La segnalazione su Raul e Martina di Temptation Island

Cosa starà succedendo tra Raul e Martina a Temptation Island? Lei è sempre più vicina al tentatore Carlo, mentre lui sta fremendo di gelosia. Il ragazzo, infatti, ha già dato luogo ad una scenata durante la precedente puntata del reality show prendendo a pugni una bottiglia d’acqua. Molto probabilmente, dunque, tra i due le cose non stanno andando nel migliore dei modi, e a confermarlo è stata anche una segnalazione.

Come tutti i telespettatori sapranno, le registrazioni sono giunte al termine. I partecipanti al programma non possono rivelare nulla in merito a quanto accaduto, tuttavia, qualche indiscrezione trapela ugualmente. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano a Gente di Marte, programma in onda sull’emittente radiofonica Radio Marte, ha dichiarato che Raul sia stato avvistato ad un concerto senza la sua Martina, che sia finita tra loro?

Storia finita? Martina sempre più vicina a Carlo

In questi giorni Raul ha preso parte al concerto di Geolier a Roma, ma insieme a lui non c’era la fidanzata Martina. L’influencer ci ha tenuto a precisare di non sapere quale sia il motivo per il quale Martina fosse assente ma, molto probabilmente, esso risiede nel fatto che tra i due la relazione sia giunta al termine.

In effetti, non risulta molto difficile credere che, in realtà, Raul e Martina abbiano deciso di concludere la loro esperienza a Temptation Island uscendo da single. Tuttavia, per avere conferme a riguardo, non resta che attendere le prossime puntate del programma, ricordiamo che ne mancano ancora cinque, compresa quella di questa sera.