Nel cast dell’edizione di quest’anno di Temptation Island c’è anche Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il ragazzo ha partecipato al trono di Manuela Carriero, la quale abbandonò il programma non scegliendo nessuno. Durante la sua esperienza nel reality show incentrato sulle tentazioni, Carlo sta già facendo parlare molto di sé, in quanto si è molto avvicinato a Martina, fidanzata di Raul. Ebbene, sulla faccenda è intervenuta l’ex tronista Manuela, la quale ha rivelato cosa pensa di tutta questa situazione. Le sue parole sono state un po’ inaspettate rispetto a quanto emerso qualche giorno fa su Instagram.

Le parole di Manuela Carriero su Carlo Marini e un brutto gesto compiuto a Temptation Island

Subito dopo l’annuncio della partecipazione di Carlo Marini a Temptation Island, in tanti hanno chiesto a Manuela Carriero di esprimere un suo giudizio sulla faccenda. Mediante i suoi social, la giovane si era detta felice per lui per questa nuova esperienza. In queste ore, però, ha rilasciato un’intervista nel format TG Lollo su IoRadio in cui ha detto delle cose alquanto differenti.

Nello specifico, Manuela ha esordito ammettendo di non avere assolutamente nulla contro la partecipazione di Carlo a Temptation Island, anche perché la conoscenza tra di loro è terminata molti mesi fa, per volere di lei tra l’altro. Tuttavia, la giovane non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata contro il suo ex corteggiatore. Secondo il suo punto di vista, infatti, Carlo si è comportato abbastanza male con Martina quando si è rifiutato di prepararle il caffè in maniera piuttosto brusca.

Carlo è davvero così o sta recitando nel reality show?

Secondo il punto di vista di Manuela Carriero, Carlo Marini si sarebbe comportato in maniera molto scortese verso la fidanzata di Raul. La giovane, in effetti, gli aveva chiesto semplicemente di farle un caffè, dato che lo stesse preparando già per lui. Il tentatore, però, si è opposto in maniera brusca dicendo che la sua interlocutrice avrebbe dovuto chiedergli “per favore”.

I modi da lui adoperati, però, non sono piaciuti a Manuela che, infatti, ha ammesso di aver fatto addirittura fatica a riconoscerlo. A Uomini e Donne, infatti, Carlo si è sempre comportato in maniera galante, pacata e tranquilla, mentre nel reality show incentrato sulle tentazioni sta assumendo un atteggiamento diverso, molto più provocatorio e irriverente. Sarà tutta una strategia per emergere, oppure è questo il vero Carlo e a UeD si tratteneva?