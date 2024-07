Dopo Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, anche un’altra coppia nata quest’anno al Trono Over di Uomini e Donne pare sia scoppiata. I due hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione nel corso della primavera di quest’anno, anche se della loro storia non si è mai parlato troppo, cosa che ha sempre indispettito i loro fan. La coppia, infatti, sembrava un esempio perfetto di amore, proprio per questo la scelta di non dedicare loro il tempo dovuto non è stato gradito dai telespettatori. Purtroppo, però, quello che sembrava essere un grande amore, pare sia scemato. I protagonisti di questa vicenda sono Maura Vitali e Gianluca Rocchetti.

Ecco cosa è successo all’ex coppia del Trono Over di UeD Maura e Gianluca

In queste ore sul web è trapelata un’incresciosa notizia che riguarda un’ex coppia del Trono Over di Uomini e Donne, loro sono Maura e Gianluca. I due sembravano essere davvero profondamente innamorati. La loro genuinità e semplicità aveva colpito il cuore di molti telespettatori, proprio per questo, la notizia della loro separazione sta generando un certo sgomento e malcontento.

Stando a quanto rivelato sull’account Instagram de l’Opinionista Social, pare che la storia tra Maura e Gianluca sia giunta rovinosamente al termine. I due non starebbero più insieme. Bisogna utilizzare il condizionale, anche se la pagina da cui è provenuta l’informazione è sembrata piuttosto certa, in quanto i diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare la cosa. Maura e Gianluca si sono trincerati dietro un rigido silenzio che non fa che acuire i dubbi e le curiosità dei loro fan.

Maura e Gianluca sui social: nessun accenno alla rottura

Per il momento, dunque, i protagonisti di questa faccenda hanno preferito non intervenire, forse perché non sono ancora sicuri della loro decisione o, semplicemente, perché non se la sentono ancora di affrontare la situazione? Al momento non è dato saperlo. Tuttavia, pare che i due stiano andando serenamente avanti con la loro vita.

Entrambi, infatti, stanno condividendo sui social dei contenuti nei quali stanno mostrando ciò che stanno facendo nel corso delle loro giornate. Maura si è ripresa durante una divertente giornata al mare con le amiche, mentre Gianluca si è mostrato insieme a sua figlia. Non resta che attendere, dunque, per vedere se i due decideranno di rompere il silenzio sulla faccenda raccontando qualche dettaglio in più.