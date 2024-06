Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 1 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 1 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, senti il desiderio di cambiamenti, propelli le decisioni ponderate e, perché no, può essere anche il momento di chiarire decisivamente una questione amorosa. La settimana promette di essere vantaggiosa da questa prospettiva.

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, lasciamo alle spalle le esperienze vissute e procediamo con determinazione, senza paura di sperimentare nuove possibilità, specialmente per quanto concerne le questioni più pratiche della vita. Avete davanti a voi periodi più felici anche dal punto di vista emotivo. In particolare, a luglio, una fresca relazione sarà messa alla prova.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, la vostra sfera emotiva ha il potenziale di fiorire straordinariamente. Non dimenticate che dal 11 luglio, l’influenza seducente di Venere sarà evidente. È altresì un momento propizio per risolvere quei problemi lavorativi che stanno pendendo da un po’. Quindi, non perdete tempo!

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, questi giorni possono svilupparsi con una certa facilità, in quanto si sente un certo livello di ispirazione. Seguire il vostro istinto potrebbe essere una buona idea in questo periodo. Inoltre, sembrate circondati da persone che vi sostengono in modo positivo. Chiunque sia tra questi, potrebbe emergere un nuovo e impetuoso amore.

Oroscopo del Leone

Nell’oroscopo, il Leone si avvicina ad un periodo davvero positivo. Analizzando le stelle nel mese di luglio, posso affermare che il Leone sarà al centro dell’ammirazione, dispiegando l’eccessiva magnanimità che lo contraddistingue. E’ il momento ideale per consolidare i risultati nel campo lavorativo.

Oroscopo della Vergine

Care Vergini, avete lasciato alle spalle un periodo di sfide, durante il quale siete state costrette a concludere alcune relazioni che non erano più soddisfacenti. Ora è il momento di ripartire, ricominciando con grinta e positività. Fate attenzione però alle spese, che si tratti di questioni di famiglia, della casa o dei figli, potrebbero essere eccessive. Il tutto può variare a seconda delle vostre singole circostanze.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sappi che dopo il turbolento inizio di luglio, vedrai finalmente il ritorno dell’armonia. Comprendo che gli ultimi eventi hanno portato a pesanti stress fisici, e chi è ancora legato a un passato complicato vive questo momento con più difficoltà. Ma ora, è tempo di consacrarsi al lavoro e abbracciare una nuova fase dell’esistenza.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi, cari Scorpioni, ci troviamo di fronte a una Luna che potrebbe turbare un po’ le vostre acque. Alcuni individui che vi circondano potrebbero provocare un certo nervosismo in voi, specialmente nel campo amoroso. E’ richiesta una grande dose di pazienza, dato che stiamo attraversando un periodo che porta con sé distanze – distanze che, seppure motivate, dovranno essere maneggiate con cura.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il cielo ti riserva opportunità favorevoli per discorsi determinanti e contrattazioni rilevanti. Prova a consolidare un accordo, poiché queste giornate promettono tramonti ricchi di notizie positive. Un incontro ti donerà benefici.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, in quanto pianeti contrari, è naturale che tu sia più soggetto a critiche piuttosto che a elogi. Tuttavia, voglio rassicurarti sul fatto che alla fine sarai tu a trionfare. Perciò, non c’è motivo per preoccuparsi eccessivamente. Conserva la tua calma, specialmente in materia affettiva.

Oroscopo dell’Acquario

Dedicato all’Acquario: si prevede una crescente impazienza, soprattutto se ti trovi a svolgere le stesse attività da un po’ di tempo. Riguardo la sfera professionale, potrebbe prevedere delle evoluzioni; tuttavia, dobbiamo stare attenti nella gestione economica, visto che le variazioni potrebbero non essere sempre accolte positivamente.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ti consiglio di lasciarti alle spalle le difficoltà affrontate un mese fa e di procedere senza indugi. Coltiva la tua immaginazione, elabora un piano e fai uno sforzo per estendere il tuo circolo sociale. Non temere, in amore ritorneranno numerose opportunità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.