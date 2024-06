I tentatori e le tentatrici di Temptation Island sono stati già presentati in questi giorni in anteprima, tuttavia, solamente ieri, durante la prima puntata del format, i telespettatori hanno avuto la possibilità di conoscere tutti per bene. Guardando con attenzione i vari protagonisti, in tanti si sono resi conto del fatto che molti di loro sono tutt’altro che sconosciuti nel mondo della televisione. Nel cast, ad esempio, c’è Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e Donne, o il figlio dell’ex dama del Trono Over Anna Tedesco, ma non solo. Tra le tentatrici c’è anche una ragazza che, proprio di recente, ha partecipato ad un noto programma tv. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è la tentatrice di Temptation Island che ha partecipato a un altro programma tv

Nel cast di Temptation Island ci sono alcune persone che hanno già fatto parte del mondo della televisione. Tra di queste c’è una tentatrice, ovvero, Noemi Pirozzi. Nel suo video di presentazione, la ragazza ha dichiarato di avere 21 anni, di provenire da Qualiano in provincia di Napoli e di aver vinto nel 2022 alcuni concorsi di bellezza come Miss Campania, Miss Sport Givova e Miss Campania Nazionale.

Oltre a questo, però, Noemi è nota al pubblico di Canale 5 in quanto ha recentemente preso parte ad un altro programma televisivo molto famoso, ovvero, Ciao Darwin. La ragazza, infatti, è stata la ballerina di punta della trasmissione, la quale è stata ribattezzata da Paolo Bonolis come Tokyo, proprio in virtù della grande somiglianza con Ursula Cobrero, l’attrice che interpreta proprio tale personaggio nella serie La Casa di Carta.

Anche la tentatrice di Lino ha un “segreto”

A destare particolare attenzione è anche un’altra tentatrice, ovvero, Mara Valentini. La giovane ragazza dai capelli rossi, che durante la puntata di ieri si è trovata molto in sintonia con Lino, il fidanzato di Alessia, Anche lei ha un legame con un altro noto programma televisivo, ovvero, Uomini e Donne. La giovane, infatti, è stata fidanzata con Andrea Zelletta, ex tronista del talk show di Maria De Filippi. La relazione tra i due, però, pare sia terminata molto prima che il giovane iniziasse la storia con Natalia Paragoni, con cui è fidanzato ed ha una figlia. Insomma, pare proprio che l’arte del ripescaggio dagli altri programmi tv sia molto in voga. Non resta che attendere per vedere se emergeranno altri retroscena.