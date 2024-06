Ida Platano è molto attiva sui suoi social, dove è solita condividere sprazzi delle sue giornate e della sua vita. Molto spesso, però, la donna utilizza Instagram anche per sfogarsi e per lanciare delle stoccate a persone con cui non va molto d’accordo. Questo è proprio quello che ha fatto in queste ore. Ecco cosa è successo.

Lo sfogo di Ida Platano sui social: ipotesi sul destinatario

In una IG Storie, Ida Platano ha pubblicato uno sfogo alquanto perentorio. La donna ha riportato una frase sull’invidia ammettendo che tale sentimento non fa altro che rodere e consumare colui o colei che lo prova. Il commento in questione non è stato accompagnato da nessun altro riferimento.

Proprio per tale ragione, i suoi fan hanno iniziato a domandarsi a chi potesse essere rivolto questo messaggio. Il primo collegamento, ovviamente, è andato a qualche protagonista di Uomini e Donne con cui Ida ha litigato spesso in passato. Anche se non vi è alcuna conferma, la persona in questione potrebbe essere Aurora Tropea. Le due donne si sono spesso scontrate all’interno dello studio e non hanno mai mostrato una solidarietà reciproca.

C’entra Aurora Tropea? La donna lancia un importante messaggio

Ad ogni modo, a spingere a credere che potrebbe trattarsi della Tropea è il fatto che, proprio ieri, Aurora abbia pubblicato sul suo account Instagram un suo sfogo. La dama, attraverso un video, aveva criticato ciò che alcune persone mostrano sui loro social. A suo avviso, pubblicano solamente cose futili legate alle sponsorizzazioni e ad altre cose di poco conto. Questo a differenza sua che, invece, condivide anche cose molto importanti, come ciò che ha divulgato di recente.

Dunque, le due donne si stanno lanciando davvero delle frecciatine velate oppure si sta andando un po’ troppo in là con la fantasia? Ad ogni modo, restando sempre in tema di contenuti di “un certo livello”, Aurora ha condiviso sui social dei video in cui ha mostrato di essere andata a fare degli esami del sangue per monitorare la sua salute. A tal proposito, ne ha approfittato per rammentare a tutti quanto sia importante la prevenzione, poiché in certi momenti può davvero salvare la vita.