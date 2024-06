In queste ore, Roberta Di Padua ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto a dei quesiti davvero interessanti. Oltre che parlare della sua vita sentimentale e del rapporto con Alessandro Vicinanza, che ultimamente si è consolidato ulteriormente, la donna ha parlato anche del suo lavoro. A tal proposito, ha ammesso di avere un progetto in mente da un bel po’ di tempo che potrebbe cambiare considerevolmente la sua vita. Ecco di che cosa si tratta.

Ecco che lavoro potrebbe fare Roberta Di Padua dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua è una segretaria politica da tanto tempo. Il suo è un lavoro di prestigio, il quale le ha sempre permesso di avere un’indipendenza economica importante, cosa a cui non rinuncerebbe per nulla al mondo. Al contempo, però, è anche un impegno piuttosto stressante, specie in certi periodi dell’anno. Nell’ultimo mese, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne ha vissuto dei momenti piuttosto difficili, che le hanno causato anche un dimagrimento notevole, notato da tutti sul web.

Ad ogni modo, Roberta ha ammesso che adesso sia giunto il momento di pensare un po’ di più a sé. Fino ad ora, infatti, specie in ambito lavorativo, si è sempre dedicata di più agli altri, mentre adesso è il momento di fare qualcosa che la gratifichi e la faccia sentire importante. Pertanto, nel rispondere ad alcune domande dei fan di Instagram, la donna ha ammesso che, dopo tanti anni a svolgere il ruolo di segretaria politica, adesso ha intenzione di candidarsi in prima persona.

Si tratta, chiaramente, di un progetto ambizioso ed importante a cui, tuttavia, sta pensando da diverso tempo. Adesso, però, sente di essere pronta a provarci, pertanto, è molto probabile che vedremo Roberta candidata in qualche prossima elezione politica e, chissà, magari raggiungerà anche vette importanti. Oltre che parlare della sfera lavorativa, però, la Di Padua si è soffermata anche su quella sentimentale.

Confessione su Alessandro Vicinanza e altre curiosità

A tal proposito, ha ammesso che con Alessandro Vicinanza tutto vada nel migliore dei modi. I due sono una coppia affiatata, lui è gentile, cortese ed è un ragazzo davvero perbene. Inoltre, Alessandro è stato in grado di aprire una parte del cuore di Roberta che, ormai, teneva chiusa e sigillata da tempo. Dunque, pare proprio che i due facciano sul serio.

Tra le altre confessioni fatte, poi, Roberta ha svelato anche quali siano stati i giorni più belli della sua vita. Ebbene, al momento sono tre, ovvero, quello in cui ha scoperto di essere incinta, quello in cui è nato suo figlio e quello della laurea. Tornando al futuro e al lavoro, poi, Roberta ha ammesso che le piacerebbe moltissimo diventare anche opinionista sportiva, ruolo in cui molti fan la vedrebbero bene. Per tale ragione, la donna ha mandato una sorta di candidatura a tutte le persone all’ascolto. Se tra di loro ci fosse qualche produttore sportivo, che la tenga presente.