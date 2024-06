Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno deciso di fare una confessione ai loro fan di Instagram. I due ragazzi, infatti, hanno registrato delle IG Stories nelle quali hanno raccontato alcune cose inedite che sono accadute durante il loro percorso a Uomini e Donne. In particolar modo, hanno raccontato di un’esterna mai andata in onda, che la redazione ha censurato. Ecco di cosa si tratta.

Ecco l’esterna mai andata in onda a Uomini e Donne di Brando e Raffaella

Contro tutte le malelingue, che credevano che Brando avesse scelto Raffaella solo per “comodità”, la relazione tra i due ragazzi sta procedendo nel migliore dei modi. Finalmente i due si sono incontrati di nuovo ed hanno deciso di condividere alcune informazioni con i loro fan. Nello specifico, Brando e Raffaella hanno svelato un retroscena inedito su UeD.

A parlare è stato principalmente l’ex tronista, il quale ha detto di voler raccontare cosa sia accaduto tra lui e Raffaella durante un’esterna mai andata in onda. Prima di farlo, però, ha ammesso di dover bloccare la redazione di UeD per evitare che vedano le sue storie. Successivamente, poi, è entrato nel vivo della questione ed ha svelato il tutto.

Una volta, mentre lui era in hotel, venne svegliato da qualcuno che bussò alla sua porta. Il giovane era convinto che si trattasse del personale dell’albergo, sta di fatto che rispose con tono seccato di non essere interessato a nulla. Notando l0insistenza delle persone al di fuori della stanca, Brando aprì la porta in slip decisamente infastidito. A quel punto, si rese conto che si trattasse della redazione del programma, venuta insieme a Raffaella per fargli una sorpresa.

La redazione censura l’esterna, Ephrikian blocca davvero lo staff?

L’ex tronista ha ammesso di essersi molto imbarazzato, specie per il modo in cui ha accolto lo staff del programma. Molto probabilmente per non metterlo in imbarazzo, gli autori hanno deciso di non mandare in onda quell’esterna che, alla fine, fu molto piacevole. Raffaella, infatti, si presentò con un vassoio di dolci per fare colazione insieme all’ex tronista.

Nel bel mezzo del racconto, poi, è intervenuta la Scuotto, la quale ha ammesso di essere rimasta molto male per l’accoglienza che Ephrikian le riservò, sta di fatto che in quel periodo iniziò a maturare il desiderio di andare via. Per fortuna, però, non lo ha fatto, e adesso i due formano una splendida coppia innamorata e affiatata. In tutto questo, come reagirà la redazione di Uomini e Donne? Sarà stato davvero necessario bloccarla?