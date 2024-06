Barbara De Santi ha da poco lanciato il secondo capitolo del suo libro “Fare l’amore come una escort“. Per l’occasione, è stata intervistata da ComingSoon dove ha parlato del libro, ma non solo. La donna ha fatto anche delle confessioni molto private sul suo passato e non ha resistito alla volontà di lanciare delle stoccate a due protagonisti di Uomini e Donne con i quali si è molto scontrata negli ultimi tempi, ovvero, Ernesto Russo e Cristina Tenuta.

Le stoccate di Barbara De Santi contro Ernesto Russo e Cristina Tenuta dopo UeD

Nel corso di una recente intervista, Barbara De Santi ha attaccato due esponenti di Uomini e Donne. Partendo da Cristina Tenuta, la dama ha ammesso di non aver compreso davvero i motivi che hanno spinta la bionda dama del parterre femminile del Trono Over ad andarle contro. Inizialmente, infatti, sembrava che tra le due si fosse creata anche una certa sintonia, tuttavia, d’improvviso, le cose sono cambiate. Allo scopo di difendere il cavaliere con il quale Barbara aveva litigato, ovvero Ernesto, Cristina ha deciso di andarle contro. Le due, purtroppo, non hanno avuto modo di chiarire, anche perché, considerando che il tutto si sia svolto all’interno di un programma televisivo, è giusto che eventuali chiarimenti si verifichino al suo interno e non fuori.

Per quanto riguarda Ernesto Russo, quest’ultimo, dopo essere stato mandato via dal programma a seguito di alcune segnalazioni sul suo conto, ha attaccato Barbara dichiarando di credere che ci fosse lei dietro tutta la faccenda. La De Santi, però, ha ammesso di non avere voglia di rispondere al cavaliere, in quanto non vuole alimentare questi gossip sul suo conto. Tuttavia, una piccola cosa ha voluto rivelarla. Barbara ha ammesso di averci sempre messo la faccia in quanto la schiettezza è proprio la sua peculiarità principale. Proprio per tale motivo, se fosse stata lei l’autrice della segnalazione, non avrebbe esitato a dirlo durante la puntata in cui è avvenuto il tutto.

Retroscena inedito sul passato di Barbara e ricerca dell’amore

Barbara De Santi, poi, ha svelato anche un retroscena sul suo passato. La donna ha ammesso di non aver avuto un’infanzia facile, in quanto non ha potuto godere dell’amore incondizionato dei suoi genitori. Nessuno l’ha mai viziata e non si è mai sentita una principessa. Forse anche a causa di questa difficile situazione familiare vissuta e delle mancanze ad essa annesse, Barbara ha avuto delle grosse difficoltà a trovare l’amore.

Ad ogni modo, una volta le è capitato, tanti anni fa. L’uomo in questione, però, è purtroppo scomparso l’anno scorso, cosa che la De Santi ancora non è riuscita a superare appieno. Purtroppo, solo con lui ha vissuto l’amore vero, cosa che crede sia molto difficile che possa ricapitarle. Ad ogni modo, Barbara non si arrende, sta di fatto che ha ammesso di sentirsi una donna poliedrica, alla ricerca di un uomo che sia come lei. Riuscirà a trovarlo? Vedremo.