Altro scoop su Temptation Island. Di recente, un ex volto del Grande Fratello Vip ha fatto una confessione spiazzante. La persona in questione è Matteo Diamante, il quale ha rivelato di essere a conoscenza di una notizia spiazzante. Nel dettaglio, pare che una delle sette coppie in gioco quest’anno nel reality show incentrato sulle tentazioni stia mentendo. Lui, infatti, sarebbe fidanzato con un’altra da ben tre anni. Ecco di chi si tratta e cosa è emerso.

Ecco chi è la coppia di Temptation Island su cui è spuntato uno scoop

In queste ore è spuntata un’indiscrezione bomba su una coppia di Temptation Island, ovvero, Vittoria e Alex. I due hanno scelto di partecipare al programma per volere di lei, in quanto la donna si sente esclusa dalla vita del suo fidanzato, al punto da non essere neppure invitata al suo compleanno. Queste affermazioni generarono un certo scompiglio sin da quando la coppia è stata presentata, ma nelle ultime ore acquistano una connotazione ancora più significativa.

Matteo Diamante, infatti, ha affermato che Alex abbia, in realtà, una relazione da oltre tre anni con un’altra ragazza, che lui conosce molto bene in quanto è una sua amica. I due si sarebbero visti e sarebbero andati a letto insieme fino a pochissimo tempo fa. Questo, dunque, spiegherebbe il motivo per il quale Alex ha preferito non invitare Vittoria alla sua festa di compleanno, ma non è tutto.

Presa in giro a redazione e pubblico: Vittoria è complice o vittima?

Diamante si è detto alquanto spiazzato dalla notizia e alquanto inorridito del fatto che certe persone siano disposte davvero a qualunque cosa pur di avere un po’ di visibilità. In questo modo, infatti, Alex, ma anche Vittoria qualora fosse a conoscenza anche lei di tutta questa storia, avrebbero preso in giro la redazione di un programma, nonché tutti i telespettatori che lo guarderanno.

L’autore della segnalazione si è detto assolutamente certo delle sue affermazioni, in quanto ha ammesso di avere delle prove concrete che certificano il tutto. In effetti, questa non è certamente la prima segnalazione che trapela su Alex. Diverse donne sono intervenute in questo periodo asserendo di aver avuto un flirt con lui. Adesso, però, resta da capire se, effettivamente, Vittoria sia complice del ragazzo, oppure se sia ignara e, quindi, sia stata ingannata da lui.