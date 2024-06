Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 25 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 25 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sappi che i giorni a venire di giugno possono presentare delle tensioni, o al minimo delle agitazioni. Queste possono nascere perché hai dei piani, dei progetti che prevedi di mettere in atto a luglio, e sei ansioso di vedere realizzato quanto pensato. In alternativa, potrebbero esserci anche delle controversie da gestire. Per oggi, Luna ti supporta positivamente, ma il Sole permane invariato, mentre Venere crea tensione. Quindi il mio consiglio è quello di non affrontare le questioni in maniera troppo diretta, e di prenderti cura in speciale modo dell’organizzazione di eventi o incontri. In breve, evita di provocare un eccessivo movimento nell’acqua.

Oroscopo del Toro

Per l’amico del segno del Toro, la Luna è in aspetto benefico, quindi è il momento di prestare attenzione. Agosto vi presenta una luminosissima Venere, un chiaro segno di ottimismo. Perciò, tutti coloro che hanno sofferto per una delusione amorosa e cercano di ritrovare la pace interiore, avranno l’opportunità di fare grandi progressi in poche settimane. Date le difficoltà degli ultimi mesi, è consigliabile fare spazio a figure positive e autentiche nella vostra vita. Eliminate quella tendenza a comportarvi come crocerossine, che potrebbe aver coinvolto alcuni di voi: è il momento di pensare a voi stessi.

Oroscopo dei Gemelli

In questo periodo, i Gemelli possono aspettarsi un’eccellente presenza lunare e il $fervore di Giove nel loro segno porta novità. Tuttavia, il astuto Saturno sembra ostacolare un po’, causando ritardi e presentando situazioni imprevedibili. Se stai meditando su un’idea innovativa, potrebbe non essere il momento giusto per presentarla, specie se ci sono cambiamenti in corso nel tuo ambiente lavorativo o se non sei ascoltato come spereresti. Attenzione alle questioni finanziarie. Per quanto riguarda l’amore, metti un po’ di pepe aggiungendo un elemento sorprendente per il tuo partner.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il 26 e 27 avrete un’ottima luna, accompagnata da Mercurio, il Sole e Venere in posizione favorevole. Questo configura un panorama astrale che, in un lasso di tempo di circa 4-5 giorni, potrebbe portarvi a vivere momenti emozionanti e ricevere riscontri positivi. Se siete attualmente coinvolti in una relazione sentimentale e sentite che i vostri sentimenti sono corrisposti, non abbiate timori. Questa configurazione stellare supporta il progresso e la crescita. Ricordate quando vi ho accennato ad un possibile rallentamento ad Aprile? Bene, le circostanze adesso si sono invertite. Perciò, coloro che hanno saputo definire chiaramente i propri obiettivi e cercare soluzioni creative, potranno presto raccogliere dei frutti.

Oroscopo del Leone

Leonidi, mai tralasciare l’opportunità di accettare le sfide di vita, dato che a breve, nel mese di luglio, Venere sarà nel vostro segno. Quindi, è il momento di accogliere tutte le sfide d’amore e di lavoro. Abbiamo previsto che l’autunno sarà una stagione di trionfi per voi. Certo, ci saranno momenti di frustrazione, ma questo è parte integrante del vostro carattere, in quanto siete individui che anelano a mantenere tutto sotto controllo. Pertanto, è fondamentale che ora prendiate il controllo di voi stessi e delle vostre forze, altrimenti sussiste il rischio di perdere l’equilibrio.

Oroscopo della Vergine

La Vergine ha attraversato un inizio di giugno impegnativo, ma la seconda parte promette cambiamenti positivi. L’orizzonte si riempie di progetti nuovi, specialmente per i giovani e per coloro che vivono una relazione stabile: l’idea di un figlio, l’acquisto di una casa, piani rilevanti. Il cielo si apre, ti offre una visione della vita più chiara e lineare, e tutto ciò che è stato messo da parte durante la prima metà di giugno diventa ora un vantaggio, anche se inizialmente poteva considerarsi negativo. Infatti, grazie al favore di Venere, l’amore riaccende una scintilla di mistero, e per i single, ci saranno due mesi ricchi di opportunità. Non perdete tempo, Vergini!

Oroscopo della Bilancia

Per gli amici della Bilancia, questo finale di Giugno non si presenterà esattamente come sperato. Un ex potrebbe creare agitazione e tensione. In ambito lavorativo, non tutto sembra essere cristallino. Se il tuo pensiero è rivolto a un incremento salariale, potrebbe essere necessario investire determinazione e tempo per arrivarci. Questa Venere non promette grandi risultati al momento, ma domando, rimarrà così in perpetuo? Assolutamente no. Ho prontamente avvertito che vedremo miglioramenti nella seconda metà dell’anno, poiché una novità benefica entrerà in scena: la protezione di Giove, un alleato che fino ad oggi è stato assente nella vostra lotta. Perciò, ogni sacrificio che avete affrontato così lontano ha avuto un effetto liberatorio, dovreste sentirvi già più leggeri. Adesso, il passo successivo è la ricostruzione. È necessario riprendere da capo e, sebbene possa risultare destabilizzante, è diverso dall’essere intrappolati in una situazione difficile. Tuttavia, sussistono alcune perplessità. Queste sorgono semplicemente perché dovete far vela verso nuovi orizzonti. Mi rendo conto che vi troviate in questo limbo di fatica e speranza, ma ricordate che anche da un viaggio intrapreso con fatica può sbocciare una nuova, radiosa speranza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è fondamentale ritrovare il tuo spirito allegro in queste prime giornate settimanali, la marea di impegni sembra aver seminato confusione. Tuttavia, ricorda che sei un individuo di natura selettiva sia nell’ambito professionale che in quello amoroso, tendendo a non schiuderti facilmente a tutti coloro che ti circondano. Sappi che, nel caso avessi bisogno di concludere una trattativa o incontrare un individuo speciale, il 26 e il 27 saranno date chiave da considerare. E non dimenticare mai: le tue intuizioni sono come dei preziosi lingotti d’oro.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la prima metà di giugno ti ha senza dubbio messo di fronte a molte preoccupazioni. Certo, ognuno ha il proprio horoscopo individuale, tuttavia non puoi ignorare che problemi di salute, momenti di incertezza, tensione, ed espressioni verbali malaccorte possono aver intaccato questo segno, che normalmente è caratterizzato da generosità ed espansività, e talvolta, bisogna ammetterlo, anche un briciolo di ingenuità. Bisognerebbe dunque fare attenzione quando decidi di condividere questioni personali con qualcuno: valuta attentamente chi hai di fronte. Gli astri prevedono che per te, luglio sarà un mese di riscatto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei in un momento particolarmente rilevante. Notavo, tuttavia, che rispetto ai trionfi e agli apprezzamenti raccolti nella prima metà di giugno, ora sembri più stanco. Sei un Capricorno forte e determinato, con le spalle larghe, ma dopotutto sei umano. Per questo, se recentemente hai dovuto affrontare ostacoli eccessivi o lavorare sodo per preservare ciò che hai costruito, è comprensibile che ti senti un po’ sottotono. Potrebbe essere utile cercare di rinvigorire le cose in amore. Se una relazione non sta funzionando e non vuoi esacerbare la situazione, lascia scivolare le cose e se senti il bisogno di liberarti di un fardello, esprimi i tuoi sentimenti. Se stai ricercando l’amore, aspetta fino a luglio.

Oroscopo dell’Acquario

L’esuberante Acquario deve continuare a sfruttare la sua naturale vena creativa, perché è un tesoro, una possibilità, una via per l’espressione dei propri sentimenti. L’amore in questo periodo potrebbe essere gestito con un eccesso di immaginazione, cosa che non sorprende, conoscendo la natura libera e indipendente di questo segno. È fondamentale che l’Acquario lasci posto a emozioni genuine e coinvolgenti. Ricordo che a maggio, ho menzionato un senso di monotonia che sembrava persistere in alcune relazioni affettive. Auspico che sia stato eliminato definitivamente.

Oroscopo dei Pesci

Sembra che i Pesci si siano trovati in un inizio di giugno relativamente pesante, ma vedo l’arrivo di soluzioni sul loro cammino. Entro giovedì, le stelle si porranno a loro favore permettendogli di rivolgersi a quelle persone di riferimento nella loro vita. Inoltre, ho l’intuizione di avvincenti avventure in vista per chi sta cercando un po’ di passione, o per chi sta cercando di consolidare un accordo. L’elemento romantico sembra diventare più intrigante. Inoltre, mi aspetto anche buone notizie sul fronte professionale. Ad esempio, se qualcuno aveva lasciato un contratto o un progetto in sospeso o indeciso, ora avrà le idee più chiare su come agire e su quale sia il comportamento più corretto da adottare.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.