Aurora Tropea non è certamente una dama che passa inosservata a Uomini e Donne. La protagonista, infatti, è stata spesso attaccata durante il talk show, soprattutto dagli opinionisti. In alcune occasioni, però, la donna si è trovata ad affrontare anche l’ira di Maria De Filippi, la quale l’ha redarguita su alcune faccende. Aurora ha svelato in più occasioni di sentirsi oppressa e attaccata in studio, al punto che è stata invitata ad andare via quando volesse. I rapporti tra la donna e lo staff, dunque, non sembrano essere particolarmente distesi, almeno questo è ciò che trapela. Proprio per tale ragione, alcune dichiarazioni fatte in queste ore stanno generando un certo sgomento.

La stoccata di Aurora Tropea contro Uomini e Donne

Mediante il suo account Instagram, Aurora Tropea ha lanciato una stoccata contro Uomini e Donne. Ieri sera la donna ha partecipato ad una festa, a cui hanno preso parte anche altri ex volti di UeD, tra cui Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, su cui sono emerse notizie interessanti. La Tropea ha ammesso di apprezzare moltissimo i due come coppia, in quanto li vede davvero molto affiatati e innamorati.

Ebbene, proprio mentre parlava di loro, ha detto delle cose inaspettate. La donna, infatti, gli ha gettato addosso dei petali e, successivamente, ha attaccato la redazione di UeD. Nel dettaglio, ha detto di essere rimasta molto male nel momento in cui i due hanno lasciato il programma senza ricevere il trattamento adeguato, con tanto di petali e applausi scroscianti. Il modo in cui si è comportato lo staff di Maria De Filippi, dunque, non è stato affatto apprezzato dalla Tropea.

Aurora fa una confessione sul suo passato: sport e problemi di salute

Oltre che criticare l’operato della produzione di Uomini e Donne, però, Aurora si è lasciata andare anche ad altre confessioni. La dama, ad esempio, ha svelato alcune cose sul suo passato che non tutti conoscono. Nello specifico, ha ammesso di essere un’ex atleta. Da quando aveva 6 anni, infatti, ha praticato pallacanestro in maniera agonistica, gareggiando anche in serie B. Aurora ha svolto questo sport per circa 30 anni poi, però, ha dovuto abbandonare a causa di alcuni problemi di salute.

Questo, però, non è l’unico sport da lei praticato. La donna si è dedicata molto anche allo scii di fondo e al golf. Insomma, è una vera sportiva, anche se dal suo fisico attuale non si direbbe. Lei stessa, infatti, ha ammesso di essere dimagrita troppo, sta di fatto che da poco ha deciso di iscriversi in palestra per cercare di recuperare un po’ di tono muscolare.