In occasione dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno deciso di uscire dal programma insieme. La loro uscita di scena aveva generato un certo sgomento tra gli spettatori, in quanto in pochi credevano nella loro buona fede considerando che la loro conoscenza fosse cominciata solo qualche settimana prima. Ad ogni modo, a distanza di quasi un mese dalla fine del talk show, come staranno andando le cose tra i due?

Ecco come va tra Asmaa e Cristiano dopo UeD

La storia tra Asmaa e Cristiano non è cominciata esattamente con il piede giusto. In tanti hanno messo in discussione la sincerità dei loro sentimenti, arrivando addirittura ad ipotizzare che, o si sarebbero lasciati dopo pochissimi tempo, oppure fossero già d’accordo. Inoltre, in questo periodo sono circolate anche delle voci secondo le quali sembrava che tra i due ci fossero dei problemi.

Ebbene, a quanto pare, chiunque credesse poco nella veridicità dei sentimenti di Asmaa e Cristiano dovrà ricredersi. I due, infatti, stanno ancora insieme e sono felicemente fidanzati. In alcune recenti Instagram Stories, infatti, la coppia si è mostrata insieme ad una festa, mentre era intenta a scalmanarsi sotto musica disco. I due si sono scambiati effusioni romantiche, baci e sguardi d’intesa.

Fan di Uomini e Donne spiazzati per la Fares e Lo Zupone

Come se non bastasse, poi, qualche giorno fa, Cristiano ha pubblicato sul suo account un video contenente alcuni dei momenti più salienti del suo rapporto con Asmaa. A tal proposito, non sono mancate foto in cui i due sono abbracciati, si baciano e mostrano tutto il loro interesse reciproco. Inoltre, Lo Zupone ha anche aggiunto una dedica alla sua donna, ovvero, ha scritto che non fosse importante il “dove” si trascorresse il proprio tempo, ma il “con chi”.

Proprio al di sotto di tale post, sono stati numerosi gli utenti del web che sono intervenuti per commentare questa nuova relazione. In tanti sono rimasti spiazzati nel vederli ancora insieme dopo un mese dalla fine di UeD e, soprattutto, sono rimasti sorpresi nel notare la forte complicità esistente tra di loro. Insomma, a quanto pare, anche Gianni Sperti e Tina Cipollari dovranno ricredersi, in quanto hanno messo spesso in discussione Asmaa e Cristiano.