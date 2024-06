Raffaella Scuotto è molto attiva sui social con i suoi fan, ai quali racconta della sua vita e anche di faccende non propriamente belle. In queste ore, infatti, la giovane ha spiegato ai suoi follower di essere piuttosto stravolta a causa di alcune visite mediche alle quali si è dovuta sottoporre e che, purtroppo, non sono terminate. Ecco cosa è successo.

Raffaella Scuotto fa preoccupare i fan: problemi di salute e visite mediche

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Raffaella Scuotto ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan con degli annuncio un po’ allarmanti. Nel corso della giornata di ieri, infatti, la ragazza si è assentata un po’ dai social e, quando vi è ritornata, è apparsa con il volto piuttosto stanco e sofferente. La giovane ha spiegato di aver passato ben cinque ore in una clinica per sottoporsi a degli accertamenti medici.

Gli esami, a quanto pare, l’hanno stravolta, sta di fatto che ha trascorso tutto il pomeriggio a dormire. Solamente in serata, poi, è tornata nuovamente attiva ed ha dato qualche altro aggiornamento alle persone che la seguono. A tal proposito, ha spiegato che, purtroppo, le visite mediche non sono terminate. Lei credeva che sarebbe riuscita a concludere tutto nella giornata di ieri, ma non è così. Anche oggi, infatti, dovrà effettuare degli accertamenti e, forse, dopo quest’altro step, sarà “libera”.

L’ex corteggiatrice di UeD non si arrende e ipotesi Brando al GF

Raffaella non ha voluto spiegare nel dettaglio quali siano i suoi problemi di salute che l’hanno spinta a effettuare dei controlli medici approfonditi. Malgrado sia molto espansiva sui social, ci sono comunque delle cose che preferisce tenere pet sé. Ricordiamo che in questo periodo la giovane è stata affetta dal virus dello streptococco, che l’ha buttata parecchio a terra. Dunque, è probabile che i problemi di salute della ragazza siano legati proprio a questo episodio che si è verificato di recente.

Ad ogni modo, al di là di questo, la Scuotto non si ferma, anzi. Ai suoi fan ha raccontato che i prossimi giorni saranno pieni di impegni di lavoro, ma anche di tanta famiglia, con la quale ama trascorrere la maggior parte del suo tempo. In merito a Brando Ephrikian, invece, i due si sono appena separati dopo la splendida vacanza in Egitto che hanno fatto, quindi, per il momento sono lontani. Nel frattempo, proprio sul conto del ragazzo stanno generando sgomento alcune voci. In una recente intervista, dove l’ex tronista di UeD annunciò anche passi importanti con Raffaella, il giovane ha ammesso anche di essere propenso a partecipare al Grande Fratello. Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta? Vedremo.