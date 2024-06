Manca sempre meno all’apertura della nuova stagione di Temptation Island e un’ex protagonista che ha partecipato alla trasmissione ha deciso di spendere alcune parole sul reality show incentrato sulle tentazioni. La persona in questione è Perla Vatiero, la quale ha lanciato qualche piccola stoccata al programma ed ha anche ammesso che non lo guarderà. Ecco per quale motivo e cosa ha rivelato.

Le parole di Perla Vatiero su Temptation Island

Temptation Island ha rappresentato la svolta per Perla Vatiero che, proprio grazie a tale reality show, è riuscita a diventare un personaggio popolare e ad aggiudicarsi anche la vittoria della scorsa edizione del Grande Fratello. Proprio in virtù di questo, le dichiarazioni fatte dalla giovane nel corso di un’intervista rilasciata sul magazine Nuovo stanno generando un certo sgomento.

La protagonista, infatti, ha parlato del programma ed ha ammesso che non lo rifarebbe certamente. Aver partecipato al reality show una sola volta basta e avanza per lei. Purtroppo, infatti, durante la sua esperienza visse dei momenti molto brutti con Mirko Brunetti, al termine dei quali i due decisero di interrompere la loro storia. Proprio per tale motivo, non conserva proprio uno splendido ricordo.

Perla irriconoscente: stoccate e andrà in un altro reality show?

Come se non bastasse, poi, Perla Vatiero ha anche ammesso che non crede guarderà l’edizione di quest0anno di Temptation Island. Assistere alle storie di altre coppie, magari simil alla sua, e rivivere certe sensazioni orribili non è una cosa che Perla sembra sia disposta a fare e tollerare, proprio per tale motivo, ha detto che non guaderà la trasmissione.

Insomma, anche se dietro le sue affermazioni ci sono dei sentimenti ben precisi, risulta un po’ irriverente e irriconoscente spendere parole così lapidarie su di un programma che ha determinato il suo successo. Perla, poi, ha svelato che, almeno per il momento, non parteciperebbe a nessun altro reality show. L’unico che potrebbe prendere vagamente in considerazione è Pechino Express, ma solo a patto che possa partecipare in coppia con Mirko Brunetti. Sarà accontentata?