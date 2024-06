Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 22 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 22 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Osservando gli astri, l’Ariete oggi risulta un po’ irritato, motivo per cui il consiglio per il fine settimana è di prediligere la pazienza. Potrebbe esserci un progetto che non sta andando secondo i piani o magari stai semplicemente aspettando impazientemente l’arrivo del lunedì per prendere il controllo del tuo destino. Attualmente, molti nati sotto il segno dell’Ariete stanno progettando di rivoluzionare la loro vita, soprattutto in ambito professionale, cercando nuovi percorsi e sperimentando nuove opportunità. L’Ariete è un segno che ama misurarsi con il rischio, tuttavia è importante non esagerare. Ricorda, c’è sempre qualcosa da sistemare, forse un contenzioso rimasto in sospeso da un paio d’anni. Se qualcosa va storto, se perdi un impegno, cerca di non farti prendere dall’ira.

Oroscopo del Toro

Per un periodo considerevole, ho sottolineato che il Toro necessita un rinnovamento vitale. C’è una figura significativa, un punto di riferimento da anni, che di recente sembra trasformata, forse a causa delle modifiche nel suo ambiente. Se appartieni al segno del Toro, potresti ritrovarti in questa situazione, percependo la vita in maniera rinnovata e osservando in modo diverso tutto ciò che ti circonda. L’influenza positiva della luna oggi favorisce nuovi incontri.

Oroscopo dei Gemelli

Un cordiale saluto ai Gemelli. Volevo segnalare che coloro che hanno stabilito nuove relazioni riusciranno a consolidarle nel mese di luglio, periodo in cui Venere eserciterà un’importante influenza. Inoltre, abbiamo il favore di Giove nel vostro segno, che rappresenta senza dubbio un elemento che vi rinvigorisce. Questo però può andare a contrastare con Saturno, un pianeta che tende a portare gratificazioni, ma attraverso uno sforzo sostenuto nel lungo periodo. Poiché i Gemelli tendono ad essere impazienti, potrebbero provare frustrazione se i risultati non arrivano immediatamente. Stanno avvenendo molti cambiamenti nella tua vita, in alcuni casi anche nell’ambito lavorativo, con modifiche che riguardano i superiori e la collaborazione con i colleghi. Se devi presentarti ad una valutazione o devi rivelare le tue competenze, prendi l’iniziativa. Non dimenticarti di agire! Ricorda, muoviti!

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, la dissonanza lunare pervade sia la giornata odierna che quella di domani, imponendo una pausa alle forti istanze provenienti dai pianeti più rapidi, quali Mercurio, Venere, Marte ed altri. Questi due giorni si delineeranno come momenti peculiari e probabilmente o sentirai l’esigenza di ricavarti una tua oasi di solitudine, cosa che tendi a fare quando la realtà ti aggrava, oppure cercherai la presenza di individui con vibrazioni positive. D’altro canto, si faranno strada nella tua mente memorie di circostanze intricate che, a dir la verità, dovrebbero essere definitivamente rimosse.

Oroscopo del Leone

Cari Leoni, è opportuno pianificare il vostro lavoro mirando già a settembre. Luglio si presenterà come un periodo di preparazione per arrivare a settembre pienamente organizzati. Desidero sottolineare che Venere inizierà a manifestare la sua energia dal 11 luglio. Pertanto, da ora fino alla prossima settimana, la sua influenza sarà maggiore rispetto alle due settimane precedenti. Si percepisce un innalzamento non solo legato all’amore ma anche riguardante prospettive future più ampie. Sarà necessario ricominciare quasi da capo, ma sono convinto che non vi mancherà il coraggio.

Oroscopo della Vergine

All’oroscopo della Vergine. Preparatevi ad affrontare un paio di giornate un po’ impegnative. La luna in buon aspetto ti offrirà sicuramente un certo supporto emotivo, tuttavia, immagino che avresti desiderato un po’ di aiuto in più. Ai nati sotto il segno della vergine, sostenuti dal pianeta Mercurio, ogni tanto piace mostrare una faccia quasi giocosa nonostante il loro carattere serio e razionale. Ad esempio, potreste decidere di diventare improvvisamente invisibili o mettere in situazioni scomode persone che non hanno apprezzato a sufficienza i tuoi meriti o che ti hanno utilizzato senza offrirti nulla in cambio. Ecco che ora potresti pensare di ritirarti un po’, di sottrarti alle solite dinamiche, per far comprendere a queste persone che non possono dare tutto per scontato. Ma non temere, fra oggi e domani ci saranno comunque incontri interessanti e gratificanti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, attualmente vivi un periodo di instabilità emotiva, ti senti quasi come se stessi remando contro la marea. Oltre ad amare l’armonia, sei circondato da un’atmosfera carica di invidia o tensione o entrambe. Gestire una relazione amorosa in questo contesto si rivela molto impegnativo. Interminabili conversazioni, dubbi incessanti, e se stai cercando di gestire due relazioni simultaneamente, devi fare attenzione. Le stelle prevedono un luglio più sereno, ma in questo momento sembra che tutto sia particolarmente problematico. Sii cauto con lo sforzo fisico eccessivo.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione è un segno zodiacale di grande rilievo. Infatti, possiamo affermare con certezza che la seconda metà dell’anno si prospetta in maniera estremamente positiva. Giove non rappresenterà più un problema, quindi è il momento di guardare al futuro con speranza e ottimismo. Questo non è solo un fatto rilevante, ma anche in considerazione del fatto che Mercurio e Venere saranno in posizione favorevole, permettendo un risveglio dei sentimenti. Perciò devi procedere senza esitazione o timore, tutto ciò che stai facendo in questo momento sarà fondamentale per costruire un futuro brillante. Questo periodo fa emergere delle situazioni che non hanno più bisogno di essere enfatizzate, è il momento di andare oltre. So che lo Scorpione tende a perdersi in una miriade di pensieri, spesso legati a rivincite o rivalità, ma ora è il momento di superare queste cose e alzare lo sguardo oltre.

Oroscopo del Sagittario

Per chi è del segno del Sagittario, fino al giorno 17 ha potuto sperimentare alcune difficoltà. Ora le cose sembrano andare meglio. Spero che tu non abbia avuto da patire troppo, se così fosse, ricupera energie. Chiedi consigli sensati, concediti dei momenti di riposo. Potrebbe presentarsi un progetto arduo ma affascinante che potrebbe catturare la tua attenzione. Alcune amicizie potrebbero aver subito delle variazioni recentemente. I pianeti in opposizione pongono l’accento sulla necessità di proteggersi da tutto ciò che è ingannevole e che si discosta dalle nostre competenze e soprattutto da ciò che realmente desideriamo.

Oroscopo del Capricorno

Come consiglierei a te, Capricorno, potresti sentirti un po’ meno energico in questa fase del mese di giugno. Come ho già sottolineato ieri, hai affrontato giorni impegnativi di recente. È importante ricordare che anche i Capricorno, nonostante la loro straordinaria tenacia e inarrestabile determinazione, sono esseri umani fatti di carne e ossa. In questo momento, l’universo sembra volerti dire:prenditi una pausa.riconosco il tuo istinto di voler raggiungere i tuoi obiettivi, di soddisfare la tua ambizione, ma se potessi prenderla con calma per qualche giorno, ti farebbe sicuramente del bene. Se non sei in grado di farlo, allora dovrà accettare le sfide della vita con una sorta di rassegnata ottimismo.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario deve prestare particolare attenzione alle propri finanze. Sebbene il denaro abbia valore per tutti, l’Acquario ha spesso un approccio diverso nei confronti della spesa e del risparmio, tendendo a spendere eccessivamente in alcuni momenti e poco in altri. Quando l’umore è basso, l’Acquario può persino essere tentato a fare acquisti impulsivi. Con Mercurio in opposizione, sarà necessario fare i conti, soprattutto per quanto riguarda affari del cuore. Questo mese, infatti, determinerà se un rapporto continuerà o se verrà messo in discussione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, una Luna favorevole è in arrivo per placare la vostra inquietudine. Venere vi mostra un sorriso rassicurante, specialmente se avete avuto incertezze sulle vostre abilità lavorative o se state aspettando una risposta. Mercurio, dal canto suo, vi promette un successo sicuro. Recentemente, Venere ha ripreso a brillare a vostro favore. Quindi queste condizioni stellari tendono ad alimentare il desiderio di esperienze emozionanti. Le storie d’amore scaturite in questo periodo sono di grande rilevanza e meritano la giusta attenzione. E ricordate, state attenti ai vostri sogni premonitori, il segno dei Pesci possiede un intuito particolare che può rivelarsi sorprendentemente accurato.

