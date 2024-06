La relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza prosegue, anche se di rumor inerenti possibili malcontenti tra loro ce ne sono in quantità. Ad ogni modo, in queste ore, la dama è volata ad Ibiza, ma in sua compagnia non c’era il suo fidanzato. Quest’ultimo, per contro, ha pubblicato delle Instagram Stories all’interno di un ospedale, dove pare stia assistendo una persona a lui molto cara, molto probabilmente suo padre, ma non solo. Il giovane si sta anche trovando a fare i conti con dei pesantissimi insulti che sta ricevendo sul web. Ecco che sta succedendo.

Roberta Di Padua va in vacanza senza il suo fidanzato: come mai

Non c’è pace per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Quest’ultima, che di recente ha subito un incidente, ha vissuto settimane molto intense, non solo per i problemi di salute, ma anche per i numerosi impegni di lavoro dovuti alla campagna elettorale a cui si è dovuta dedicare. Adesso che le elezioni sono concluse, però, Roberta può godersi un po’ di meritato relax. Per tale motivo, ha deciso di premiarsi con una bella vacanza a Ibiza.

Contrariamente a quanto molti potrebbero immaginare, però, la giovane non è partita in compagnia del suo fidanzato Alessandro Vicinanza. A lui, infatti, ha preferito il figlio. I due, così, sono partiti per godersi qualche momento di riposo e di divertimento lontano da tutto e tutto. Il fatto che Alessandro non fosse presente non genera particolare sgomento, anche perché Roberta ha sempre fatto almeno una vacanza da sola con suo figlio, cosa a cui non sembra disposta a rinunciare.

Alessandro vicinanza assiste una persona cara e poi viene insultato

A creare scompiglio, però, sono state alcune Instagram Stories pubblicate da Alessandro Vicinanza. Mentre Roberta era su di un aereo verso la Spagna, infatti, il suo fidanzato si è mostrato all’interno di un ospedale intento ad assistere un suo caro. L’ex volto di Uomini e Donne non ha mostrato l’identità della persona in questione, tuttavia, da una piccola didascalia si è intuito che potrebbe trattarsi di suo padre. Alessandro, infatti, ha pubblicato l’emoticon di un leone, e poi ha aggiunto: “Family first dad“.

Come se non bastasse, però, Alessandro sta facendo i conti anche con alcuni pesantissimi insulti che sta ricevendo da parte di alcuni utenti del web. Degli hater, infatti, gli hanno dato del “do*n” e del pagliaccio, che è andato alla corte di Maria De Filippi solo per mostrare quanto sia ridicolo. Alessandro non ha voluto raccogliere molto gli insulti, sta di fatto che si è limitato semplicemente ad esortare queste persone a vergognarsi.