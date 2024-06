Anche se Ernesto Russo non fa più parte del cast di Uomini e Donne, a quanto pare ha ancora un po’ il dente avvelenato con il talk show. In questi giorni, il cavaliere ha generato un certo sgomento rivelando che all’interno del programma accadessero delle cose “particolari”, che spesso vengono censurate da Maria De Filippi. Dopo aver sganciato questa bomba, in tanti hanno cominciato a domandarsi a cosa si stesse riferendo Ernesto. Ebbene, in queste ore, l’ex cavaliere ha fatto un po’ di chiarezza.

Ecco quali scene avrebbe censurato Maria De Filippi a UeD che riguardano Ernesto Russo

Attraverso un video pubblicato su Instagram, Ernesto Russo ha fatto un po’ di chiarezza in merito ad alcune cose che pare siano avvenute a Uomini e Donne durante il suo periodo di permanenza nel programma. Il protagonista ha ammesso che, in questo periodo, sta ricevendo molte domande in merito ad alcune sue recenti dichiarazioni, in cui ha insinuato che il programma fosse un po’ costruito e pieno di censure.

Allo scopo di rendere credibile le sue accuse, Ernesto ha voluto fare qualche esempio concreto di discorsi che si sono verificati in studio, ma che la conduttrice ha ritenuto opportuno censurare e non mandare in onda. Un giorno, infatti, Ernesto si presentò in trasmissione con degli occhiali da sole. Maria, a quel punto, gli chiese per quale ragione avesse deciso di indossare tale accessorio in un luogo chiuso ed Ernesto le disse in maniera sarcastica che, prima che tutti potessero pensare che si fosse fumato l’impossibile, ci teneva a precisare di avere semplicemente la congiuntivite.

I progetti futuri di Ernesto e le parole su Mario e Ida

Questo, ad esempio, è uno dei discorsi che Maria De Filippi avrebbe censurato a Uomini e Donne ma, a quanto pare, ce ne sarebbero anche molti altri. Al di là di queste affermazioni, poi, Ernesto ha rilasciato anche un’intervista a Ilvostropensierogossip in cui ha parlato di alcune faccende. Innanzitutto, Russo ha spiegato di augurarsi che tra Mario Cusitore e Ida Platano ci sia un prosieguo, magari nella prossima stagione di UeD al Trono Over.

Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, invece, il protagonista ha detto che continuerà a concentrarsi sul suo lavoro che consiste nell’organizzare eventi. A breve, però, sarà impegnato anche in un tour con delle sfilate. La prima tappa è stata il 16 giugno a Sabaudia, dove è stato immortalato in abito da sposo, il 7 luglio, invece, sarà a Frosinone e, in tutto questo, ci sarà spazio anche per qualche storia sentimentale? Vedremo.