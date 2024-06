In queste ore stanno impazzando sul web alcune foto nelle quali Ernesto Russo è vestito da sposo. Il cavaliere indossa un abito bianco ed è accompagnato da una donna molto bella e molto giovane, vestita anch’ella da sposa. L’uscita di queste immagini senza alcuna spiegazione da parte dell’ex cavaliere di Uomini e Donne ha generato molto sgomento. In tanti, infatti, hanno subito creduto che l’uomo si fosse sposato davvero, cosa alquanto strana, anche se non troppo considerando il soggetto, dato che fino a poco tempo fa era a UeD. Ma come stanno le cose? Ernesto ha deciso di rompere il silenzio.

Le foto di Ernesto Russo vestito da sposo che impazzano sul web

Ernesto Russo si è sposato davvero a distanza di poche settimane dalla fine di Uomini e Donne? Sul web stanno circolando queste voci e, alcuni siti, hanno dato per certa la notizia, al punto da definire anche accuratamente tutti i dettagli del matrimonio. In particolare, infatti, si legge che Ernesto avrebbe curato personalmente ogni particolare della cerimonia. Per quanto riguarda la location, invece, è stata descritta come incantevole , caratterizzata da un’atmosfera di gioia e commozione.

Ernesto si sarebbe trovato a festeggiare in compagnia di parenti e amici questo giorno speciale. Anche l’abito è stato descritto perfetto per lui, in grado di valorizzare la sua figura e la sua fisicità. Il taglio appare classico, mentre il tessuto decisamente pregiato. Ma come stanno davvero le cose? Ernesto Russo si è davvero sposato così su due piedi? A rompere il silenzio sulla faccenda è stato il diretto interessato.

Le parole di Ernesto dopo i gossip sul suo “matrimonio”

Mediante le sue Instagram Stories, Ernesto Russo ha condiviso alcuni articoli pubblicati nei quali venivano descritte le sue nozze. Successivamente, poi, ha spiegato che, in realtà, non si è sposato affatto. L’ex volto di UeD ha anche ammesso di non essersi ancora sposato, tuttavia, non si è precluso questa possibilità, sta di fatto che ha detto che, nel momento in cui questo si verificherà, i suoi fan saranno i primi ad essere informati. Ma allora perché era vestito da sposa?

Il cavaliere ha partecipato ad un evento, ovvero, la Festa Patronale di Sant’Antonio da Padova. Il tutto si è tenuto a Sabaudia e, per l’occasione, Ernesto ha sfoggiato un abito da sposo. Gli scatti sono apparsi così realistici al punto da spingere in tanti a credere che, in realtà, il cavaliere si fosse sposato sul serio. Per il momento, però, non c’è alcun matrimonio in vista, così come nessuna donna fissa nella sua vita.