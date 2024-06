Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 18 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 18 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei in cerca di sicurezze e conferme. Tuttavia, fai attenzione. A partire da adesso e fino a fine mese, entrerai in una fase molto peculiare legata all’amore. Perciò, se recentemente hai avuto contrasti nel tuo rapporto di coppia, è probabile che tu sarai spinto a riprendere le discussioni. Ma, vale la pena turbarsi? A mio avviso, non è il caso. Infatti, dal punto di vista astrologico, luglio si preannuncia essere un mese molto più favorevole per i sentimenti e per il lavoro. Quindi, ti consiglierei di lasciar scivolare le cose e non prendertela troppo. Capisco, però, che alcune questioni urgenti possano causarti ansia.

Oroscopo del Toro

Per il segno zodiacale del Toro, la prospettiva di un nuovo amore è fortissima. Occorre fare un esame retrospezione dei mesi di maggio e febbraio, entrambi piuttosto turbolenti. È indubbio che ciò che è accaduto nel novembre 2023 ha suscitato alcuni problemi. Tuttavia, è fondamentale non dimenticare l’aspetto positivo di questo periodo – l’influenza benefica di Giove. Anche se ora l’influenza di questo pianeta non è più evidente, la sua presenza ha costituito un’importante lezione, svelando i veri amici e gli autentici amori. Per il segno zodiacale del Toro, questo ha significato una grande pulizia nel corso della primavera ed ora si trova preprato per godersi la miglior estate possibile.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno zodiacale dei Gemelli si dimostra forte e vitale, arricchito inoltre dalla presenza di una Venere Attiva prevista nel mese di luglio. Quindi, mi sento di incoraggiare coloro che han potuto soffrire a causa di vicissitudini amorose o desiderano avviare iniziative lavorative inedite, ma ancora incerti su come procedere: non perdete di vista la pazienza. Osserviamo il firmamento: troviamo Giove nel segno stellare, portatore di rigidezza e Saturno, elemento ralentante dal punto di vista emotivo. Nonostante ciò, esiste sicuramente un’atmosfera feconda nel cielo.

Oroscopo del Cancro

Come rappresentante del segno Cancer, assurgi attualamente al rango di principe dello Zodiaco, nonostante possano insorgere momenti di dubbi e tristezza. Questa è l’influenza della luna, che guida il tuo segno e causa inevitabili fluttuazioni emotive, a volte anche nel corso di un solo giorno. Con un po’ di pazienza, sarà possibile rinvigorire una relazione. Il mio augurio è che questo sia un anno di potente vigore per te, anticipando un periodo dal 2020 al 2025 pieno di riconoscimenti. Quindi, se stai per avviare un progetto, questo periodo sarà propizio sin da subito, sia che tu sia uno studente in vista di un esame o un professionista. Il mio consiglio è quello di dare il massimo!

Oroscopo del Leone

Il Leone, sappiamo, è un segno lo zodiacale con un notevole bisogno di equilibrio e conferme, dovuto in parte alla sua natura egocentrica che lo spinge a desiderare di trovarsi continuamente al centro dell’attenzione. Sul versante affettivo, l’amore sembra stia per fare irruzione con grande forza nella sua vita, dal 11 luglio in avanti, propiziando così un ambiente favorevole per l’avvio di nuovi percorsi sentimentali. E’ importante sottolineare come anche il campo lavorativo abbia garantito delle gratificazioni e, qualora si fosse registrata una flessione, vi sarà comunque l’opportunità di rimediare. Il periodo si presta inoltre all’elaborazione di strategie inedite, aperto anche alla sperimentazione di novità.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, mettiamo da parte l’inizio di giugno che si è rivelato molto gravoso. Da qualche giorno, Venere ha smesso di ostacolarvi e, sebbene per alcuni di voi siano emerse situazioni particolarmente complicate, credo che abbiate preso la decisione di chiudere i rapporti con qualcuno, sia nella sfera professionale che sentimentale. Come un dissesto consolidato con delle controforti – così posso descrivere la vostra odierna situazione. Guardando avanti, vorrei farvi notare che il 26 e il 27 di giugno sono date da segnare sul calendario. Un incontro significativo si profila all’orizzonte in quei giorni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non lasciarti abbattere. Potrebbe essere necessario che tu ti conceda del tempo per rigenerare le tue energie fisiche. Avevo già previsto – è persino annotato nei miei appunti per il 2024 – che avresti affrontato un periodo di tensione nella seconda metà di giugno. Non mi sorprenderebbe se decidessi di prenderti un periodo di isolamento, cercando di allontanarti da persone o situazioni che potrebbero disturbare la tua tranquillità. Potrebbe persino succedere che tu preferisca rimanere nell’ombra piuttosto che al centro dell’attenzione per un paio di settimane. Ricordati del tuo bisogno di rigenerarti fisicamente.

Oroscopo dello Scorpione

Amici dello Scorpione, non sentitevi presi di mira, non siete soli contro il mondo. Marte governa il vostro segno e vi rende combattenti per natura. Con l’attuale attivazione di Venere, è anche possibile che incontri interessanti e piacevoli conoscenze entrino nella vostra vita. Nutro la speranza che presto giungano bei traguardi lavorativi o, quantomeno, notizie riguardanti ciò che vi sta a cuore. Naturalmente, evitate di rinchiudervi tra le mura di casa.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, e tutti quei segni che hanno trascorso un inizio di giugno particolarmente critico, la situazione è stata di certo faticosa. Si è avvertita tensione, malumori o si sono vissute circostanze ardue, condizione dettata dai pianeti contrari. Tuttavia, ora si riscontra un miglioramento. Non dimentichiamo che il Sagittario ha una notevole capacità di ribaltare la situazione, rischiando qualche volta persino troppo, perché è solito avere quasi tutti dalla sua parte. Però, con l’avversità planetaria di questi giorni, avrà capito che non sempre è così. Invito pertanto alla cautela, guardandosi da coloro che ostentano un sorriso, ma possono nascondere intenzioni differenti.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox andrei a dire, Capricorno, vi ho suggerito di mantenere la calma e dare spazio al relax. Siete consapevoli che vi ho accompagnato come una perla preziosa nel palmo della mia mano per un lungo periodo. In effetti, abbiamo vissuto una situazione astrale significativa, che ha offerto successi e riconoscimenti. Tuttavia, proprio perché molti di voi si sono impegnati al massimo, potreste sentirvi ora alquanto stanchi. Quindi, nei vostri rapporti con gli altri, ricordate di essere pazienti. La stanchezza, infatti, potrebbe portarvi a dire cose che non pensate davvero o a drammatizzare troppo le circostanze. Evitate di cadere nell’insidia delle discordie che qualcuno potrebbe tentare di predisporre per voi.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, è il momento di riportare in auge le vostre emozioni e il vostro lavoro. Come? Ovviamente in maniera ingegnosa. Giove con il suo favorevole aspetto suggerisce che è il momento adatto per alcuni cambiamenti. Che si tratti di abitazione, gruppo di appartenenza o ruolo professionale, tutto dipenderà dalle circostanze personali e dalla vostra età. Certo, ciò che un ventenne desidera può differire da quello che vuole un sessantenne. Tuttavia, posso affermare che il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo si manifesterà in modo graduale. E l’amore? Le relazioni che nasceranno durante questo periodo potrebbero diventare dei punti di riferimento.

Oroscopo dei Pesci

Si ripropone un’opportuna predisposizione per i Pesci, con l’inizio ieri di un significativo passaggio di Venere. Consiglierei di non forzare troppo la situazione. Mi rendo conto che il recente transito di Giove, specie per chi è nato a fine febbraio, possa generare qualche incertezza. Tuttavia, se si permette troppo dilatazione temporale, si potrebbe vanificare anche un’opportunità. Quindi, fra oggi e il 30 giugno, invito a tentare di consolidare qualcosa di sostanziale. Sarà molto più semplice rinnovare un impegno. Nutro anche speranze che possiate provare delle emozioni.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.