In queste ore, Ernesto Russo, ex volto di Uomini e Donne, ha deciso di aprire la box delle domande su Instagram per soddisfare un po’ le curiosità dei suoi fan. Peccato, però, che la maggior parte dei quesiti sia stata caratterizzata da allusioni piuttosto spinte e pesanti sul conto del cavaliere. Ecco cosa è emerso.

Domande spinte per Ernesto Russo: l’ex cavaliere di UeD raccoglie quanto seminato

Così come Mario Cusitore, anche Ernesto Russo si è guadagnato dei fan grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, malgrado il modo in cui si sia comportato durante il programma. Per tale ragione, il cavaliere ha deciso di aprire una box di domande per raccontarsi un po’. Il protagonista, però, è rimasto alquanto basito dal tipo di domande che gli sono arrivate.

Alcuni utenti, infatti, hanno approfittato di questo momento per chiedere al cavaliere quale sia la sua posizione preferita a letto. Altri, invece, hanno posto l’accento su di un recente regalo che il protagonista ha ricevuto, ovvero, un disegno in cui lui corre dietro il lato b delle donne. Ernesto non è solito imbarazzarsi per questi argomenti, tuttavia, ha preferito non rispondere a nessuna di queste domande scabrose.

Ernesto torna a Uomini e Donne o va in un reality show?

Tra i vari quesiti posti all’attenzione del giocane, però, ce ne sono stati anche alcuni legati al suo futuro in tv. Dopo il modo in cui è stato costretto ad andare via da Uomini e Donne, per lui ci sono possibilità di ritorno? La cosa risulta alquanto improbabile, anche perché, di solito, chi sbaglia con la redazione non ha una seconda chance.

Altri utenti, invece, vorrebbero tanto rivedere il protagonista sul piccolo schermo, al punto che gli hanno suggerito di candidarsi per l’Isola dei Famosi, che in realtà non si sa neppure se vedrà una nuova stagione. Per Ernesto, però, potrebbe essere ideale anche il Grande Fratello, dato che anche quest’anno sarà caratterizzato da vip e persone sconosciute. Russo non si è sbilanciato al momento, pertanto, non resta che attendere per vedere che succederà.