Mario Cusitore è stato sicuramente un protagonista di questa edizione di Uomini e Donne. Nel bene e nel male, infatti, il ragazzo ha fatto parlare di sé e difficilmente le persone se ne dimenticheranno. Ad ogni modo, tra i suoi tanti detrattori, che hanno criticato il modo in cui si è comportato, ci sono anche numerosi fan, come lo dimostra anche un recente botta e risposta con gli utenti di Instagram. Ad ogni modo, una fan in particolare ha deciso di compiere un gesto alquanto folle e bizzarro che non è passato certamente inosservato al cavaliere.

Ecco il gesto folle di una fan sfegatata di Mario Cusitore e la sua reazione

Malgrado abbia attirato a sé molte critiche, Mario Cusitore gode anche del supporto di tanti fan. In un recente confronto con i suoi follower, infatti, il ragazzo ha ricevuto tantissimi complimenti di donne che si sono dette disposte e desiderose a conoscerlo e ad avviare una storia con lui. Ebbene, tra di esse ce n’è una in particolare che sembra essere piuttosto ossessionata dall’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Attraverso il suo account Instagram, Mario ha pubblicato il video di una signora la quale ha deciso di farsi stampare su di una maglia una foto in primo piano di Mario Cusitore e, come se non bastasse, vi ha fatto aggiungere anche la scritta “I love Mario“. Si tratta di un gesto che ha lasciato spiazzato lo stesso ragazzo, il quale non ha potuto fare a meno di condividere quanto accaduto con i suoi fan. Il giovane ha ammesso che la signora in questione abbia vinto tutto con questo gesto.

Ida Platano ha un ammiratore dopo Uomini e Donne

Nel frattempo, mentre Mario Cusitore fa i conti con questo enorme affetto da parte dei fan, cosa alquanto inaspettata considerando il modo in cui si è comportato a UeD con Ida Platano, quest’ultima sta ricevendo attenzioni decisamente più moderate. Contestualmente alla IG Storie di Mario, infatti, la dama ha ricevuto uno splendido regalo da parte di un suo ammiratore di nome Roberto.

L’uomo in questione ha deciso di regalare un bracciale portafortuna alla donna e le ha detto di non separarsene mai per poter godere di tutti i “poteri” positivi di questo oggetto. Ida è rimasta molto colpita e felice, sta di fatto che ha condiviso anche lei sui social questo splendido gesto ringraziando l’ammiratore.